به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت بازیکنان حرفهای به میادین پس از یک دوره دوری همیشه با چالشها و هیجانات خاصی همراه است به ویژه وقتی این بازگشت در سطح لیگ برتر فوتبال زنان اتفاق میافتد. لیگ فوتبال زنان ایران طی سالهای اخیر شاهد رشد و تغییرات قابل توجهی بوده است؛ تیمها نسبت به گذشته منسجمتر و رقابتها شدیدتر شدهاند و حضور بازیکنان با تجربه میتواند نقش تعیینکنندهای در روند مسابقات ایفا کند. در این شرایط حضور یک دروازهبان با سابقه و نامآشنا در تیمی معتبر مانند ملوان نه تنها به تقویت ساختار دفاعی تیم کمک میکند بلکه تجربه و رهبری او میتواند تأثیر مثبتی روی بازیکنان جوانتر و تازهوارد داشته باشد.
زهره کودایی دروازهبان ۳۶ ساله و چهره نامآشنای فوتبال زنان ایران پس از نقشآفرینی در تاریخسازی تیم ملی زنان و حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۲ بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت ولی در ادامه و با تغییراتی که در کادر فنی تیم ملی رخ داد روند حضور او در تیم ملی با تغییراتی مواجه شد و به یکباره نامش از فهرست بازیکنان کنار گذاشته شد.
کودایی در دو فصل اخیر به عنوان دروازهبان شماره یک تیم زنان سپاهان درخشید و همراه طلاییپوشان نایبقهرمانی لیگ برتر را تجربه کرد. اما در آستانه شروع فصل جدید یک مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی باعث شد تا او مدتی از فوتبال دور بماند و باشگاه سپاهان برای پر کردن جای خالی او رها یزدانی را به عنوان جانشین او جذب کند. پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت و ریکاوری زهره کودایی برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تصمیم گرفت بار دیگر به میدان بازگردد و این بار پیراهن تیم ریشهدار ملوان را بر تن کند.
زهره کودایی دروازهبان تیم فوتبال زنان ملوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازگشت خود به لیگ برتر پس از یک سال دوری از میادین اظهار کرد: خدا را شکر توانستم خودم را خوب ریکاوری کنم و از این بابت خیلی خوشحالم. وقتی شرایط بازی پیدا شد چند پیشنهاد داشتم ولی انتخابم ملوان بود. این تیم همیشه جزو تیمهای خوب لیگ بوده و باعث افتخارم است که دوباره بتوانم در آن بازی کنم. امیدوارم با عملکرد خوبم بتوانم به تیم کمک کنم.
وی در ادامه درباره شرایط تیم و لیگ امسال گفت: شرایط تیم خیلی خوب است. هر هفته تمرین و بازی داریم و لیگ نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشته است. هیچ نتیجهای از قبل قابل پیشبینی نیست و لیگ امسال هم جذاب و هم حساس است. تیمها برای کسب جایگاه خوب واقعاً میجنگند و همه تلاش دارند مقام بالایی کسب کنند.
کودایی درباره شایعات پیرامون خداحافظیاش از فوتبال در پایان فصل عنوان کرد: این اخبار صحت ندارد. من هیچ تصمیمی برای خداحافظی نگرفتهام و تا جایی که بتوانم فوتبال بازی میکنم و برای تیم مفید خواهم بود. اصلاً چنین چیزی را نگفتهام و حرفهای زندگی میکنم. تمرکزم روی بازی و تمرین است و هر جا که بتوانم به تیم ملی یا ملوان کمک کنم این کار را انجام میدهم.
گلر تیم ملی فوتبال زنان در خصوص دعوت به اردوی تیم ملی بعد از مدتها غیبت گفت: من به این صحبتها اهمیتی نمیدهم. خدا را شکر رزومه و سابقهام در فوتبال حاصل تلاش خودم است. بازیکنان حرفهای وقتی مصدوم میشوند درمان میشوند و بازمیگردند. من هم با پشتکار و برنامهریزی توانستم دوباره بازگردم و خدا را شکر که کادر فنی تیم ملی به من اعتماد کردند. امیدوارم بتوانم مثل گذشته مفید واقع شوم و به تیم ملی کمک کنم.
کودایی در پایان درباره قرعه تیم ملی در جام ملتها توضیح داد: قرعه آسان نیست و تیمهایی مثل استرالیا و کره جنوبی همیشه تیمهای قدرتمندی بودهاند. باید منطقی به این موضوع نگاه کنیم. امیدوارم با تلاش بچهها و برنامهریزی کادر فنی بتوانیم حداقل نتیجه خوبی کسب کنیم.
نظر شما