فدراسیون فوتبال انعطاف نشان داد؛ حالا نوبت انتخاب جعفری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای اخیر تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم به یکی از داغ‌ترین بحث‌های فوتبال کشور تبدیل شده است. محور اصلی این اتفاقات مرضیه جعفری سرمربی توانمند و پرافتخاری است که نام او در سال‌های اخیر با موفقیت‌های بزرگ گره خورده است. جعفری که سال‌ها هدایت خاتون بم را بر عهده داشته با کسب ۱۱ عنوان قهرمانی در لیگ برتر و رساندن تیم به جمع هشت تیم برتر جام باشگاه‌های آسیا جایگاه ویژه‌ای در فوتبال زنان پیدا کرده است. او در عین حال زمانی که تیم ملی زنان در شرایطی بحرانی قرار داشت هدایت این تیم را پذیرفت و توانست در مدت کوتاهی ملی‌پوشان را به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا برساند؛ افتخاری که بی‌تردید کم از قهرمانی باشگاهی نیست.

قرارداد جعفری با فدراسیون فوتبال تا پایان رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌ها تنظیم شده بود و بر اساس توافق پس از مشخص شدن وضعیت صعود تیم ملی درباره ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌شد. حالا که تیم ملی موفق شده است جواز حضور در جام ملت‌ها را بگیرد طبیعی است که فدراسیون تمایل به حفظ این مربی توانمند داشته باشد. از سوی دیگر باشگاه خاتون بم که سال‌ها با جعفری قله‌های فوتبال ایران را فتح کرده حاضر نیست به سادگی او را از دست بدهد. این شرایط یک معادله سه‌جانبه و پیچیده ایجاد کرده است. فدراسیون به جعفری نیاز دارد، خاتون نمی‌خواهد سرمربی موفق خود را از دست بدهد و خود جعفری هم علاقه‌مند است همچنان در هر دو عرصه نقش‌آفرین باشد.

برای حل این معضل فدراسیون فوتبال در اقدامی کم‌سابقه به جعفری امتیاز ویژه‌ای داد. بر اساس این امتیاز او می‌تواند در قالب «مشاور فنی» در کنار تیم خاتون حضور داشته باشد تا هم باشگاه از تجربیاتش بهره ببرد و هم تیم ملی سرمربی خود را در آستانه یک تورنمنت مهم از دست ندهد. این تصمیم نشان از انعطاف و درک موقعیت ویژه جعفری داشت؛ چرا که کمتر پیش می‌آید فدراسیون چنین اختیاری به مربی‌ای بدهد که همزمان مسئولیت تیم ملی را دارد.

با این حال خبرهای تازه نشان می‌دهد که جعفری بدون هماهنگی با فدراسیون به عنوان سرمربی خاتون بم فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد نه‌تنها توافق اولیه نقض شده بلکه یک تضاد منافع آشکار به وجود آمده است. از نگاه مقررات حرفه‌ای سرمربی تیم ملی نمی‌تواند همزمان هدایت یک باشگاه را به‌طور رسمی برعهده بگیرد چرا که این کار می‌تواند روی انتخاب بازیکنان ملی و عدالت در لیگ تأثیر بگذارد. برای مثال ممکن است شائبه‌ای پیش بیاید که سرمربی تیم ملی به دلیل منافع باشگاهی در دعوت بازیکنان دچار جانبداری شود یا اولویت‌های تمرینی و زمانی خود را به نفع یک تیم خاص تغییر دهد.

آغاز لیگ برتر زنان نیز این ماجرا را حساس‌تر کرده است. مسابقات هفته نخست تیم خاتون به دلیل همین ابهامات به تعویق افتاده و همه چشم‌انتظار تصمیم نهایی هستند. حالا همه چیز به انتخاب شخصی مرضیه جعفری برمی‌گردد. او باید مشخص کند که می‌خواهد به عنوان سرمربی در کنار خاتون بم بماند یا با پذیرش نقش مشاور فنی و تمرکز کامل بر تیم ملی راه صعود به افتخارات آسیایی را ادامه دهد.

بی‌تردید جعفری یکی از ارزشمندترین مربیان فوتبال زنان ایران است. توانایی‌های فنی، مدیریت روانی بازیکنان و سابقه موفقیت‌های پیاپی او نشان می‌دهد که حضورش در هر تیمی یک موهبت است. اما فوتبال حرفه‌ای علاوه بر مهارت فنی نیازمند رعایت اصول سازمانی و اخلاقی است. فدراسیون نیز باید منافع بلندمدت فوتبال زنان را بالاتر از منافع لحظه‌ای ببیند. اگرچه طبیعی است که خاتون بم بخواهد مربی پرافتخار خود را حفظ کند اما قانون و نظم مسابقات نباید قربانی خواسته‌های احساسی شود.

بهترین تصمیم همچنان شفاف‌سازی سریع و قاطع است. فدراسیون فوتبال تا اینجا نهایت همکاری را نشان داده و برای حمایت از خاتون بم و مرضیه جعفری انعطاف قابل‌توجهی به خرج داده؛ حتی پذیرفته که جعفری در نقش مشاور فنی کنار تیم خاتون باشد. حالا دیگر نوبت جعفری است که تصمیم بگیرد یا این شرایط را می‌پذیرد و به عنوان سرمربی تیم ملی به کارش ادامه می‌دهد یا عطای نیمکت تیم ملی را به لقایش می‌بخشد و در قامت سرمربی کنار خاتون بم می‌ماند. هرگونه تأخیر در انتخاب فقط به تیم ملی و لیگ برتر لطمه می‌زند و ذهن بازیکنان و هواداران را آشفته می‌کند. فوتبال زنان ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به ثبات و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد تا در رقابت‌های بین المللی بدرخشد؛ بنابراین تصمیم نهایی باید با در نظر گرفتن منافع ملی و رشد کلی فوتبال زنان گرفته شود.