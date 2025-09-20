تحول در آبرسانی کردستان؛ رفع تنش آبی در شویشه و روستای نگل

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در سالهای اخیر، تنشهای آبی یکی از چالشهای بزرگ در مناطق مختلف کشور، بهویژه در استانهای کوهستانی و خشک مانند کردستان، محسوب میشود.
در این راستا، شرکت آبفا کردستان با هدف تأمین آب شرب بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، اقدامات متعددی را در دست اجرا دارد، یکی از مهمترین این اقدامات در سال جاری، رفع مشکلات آبرسانی به شهر شویشه و روستای نگل شهرستان سنندج است.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان، محمد فرهاد، در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح این اقدامات و پروژههای در حال اجرا پرداخت.
پروژههای آبرسانی در شویشه و نگل
محمد فرهاد با اشاره به وضعیت منابع آبی در مناطق مختلف کردستان، ابتدا به پروژههای آبرسانی در منطقه کلاترزان پرداخت و گفت: در سالجاری، در راستای رفع تنشهای آبی در شهر شویشه، دو حلقه چاه نیمه عمیق با عمقهای ۱۰ و ۱۳ متر به همراه گالری به طول ۱۰۰ متر احداث شده است، این اقدام بهویژه در فصول پر تقاضا و در شرایطی که منابع آبی سطحی محدود هستند، بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه به اقدامات مشابه در روستاهای اطراف نیز اشاره کرد و افزود: برای روستاهای عیسیآباد و تودار روته نیز دو حلقه چاه نیمه عمیق جدید اضافه شده است و اکنون هرکدام از این روستاها دارای دو حلقه چاه نیمه عمیق هستند که باعث بهبود وضعیت آبرسانی و کاهش فشار به منابع آبی خواهد شد.
اصلاح و بهسازی خطوط انتقال آب
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش فرهاد، اصلاح و بهسازی خطوط انتقال آب بود که توضیح داد: در این مدت، خط انتقال آب پروژه مجتمع نگل برقرو به طول ۱۰۰۰ متر اصلاح شده و همچنین گرفتگی موجود در خط انتقال این مجتمع به طول ۲.۵ کیلومتر رفع شده است و این اقدامات موجب افزایش راندمان انتقال آب و کاهش هدررفت منابع آبی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در ادامه گفت: آبرسانی به روستای دریله نیز برای رفع تنش آبی از دیگر پروژههای مهم ما بوده است و علاوه بر آن، در روستاهای نگل، عیسیآباد و جنتبو، نشتیابی و رفع نشتهای موجود در شبکه توزیع انجام شده است.
وی اضافه کرد: این اقدامات به کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات آبرسانی منجر خواهد شد.
وی همچنین به نصب سیستم تلهمترینگ در ایستگاه پمپاژ مجتمع نگل برقرو اشاره کرد و گفت: این سیستم به ما کمک میکند تا بتوانیم نظارت دقیقی بر میزان آب مصرفی و عملکرد پمپها داشته باشیم و از هرگونه هدررفت یا مشکلات احتمالی پیشگیری کنیم.
بهسازی چشمههای آب شرب
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان به یکی دیگر از اقدامات اساسی در این پروژهها شامل بهسازی چشمههای آب شرب پرداخت و گفت: در روستای تیژتیژ، چشمههای آب شرب بهطور کامل بهسازی شده و خط انتقال آب این چشمهها به طول ۳۰۰ متر اصلاح گردیده است. این اقدامات بهویژه در فصول کمآبی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی افزود: همچنین در این روستا، سرریز و کفشور مخزن ذخیره آب به طول ۱۰۰ متر هدایت شده و خط انتقال چشمههای آب شرب به طول ۱۲۰۰ متر رسوبزدایی شده است. این اقدامات علاوه بر بهبود کیفیت آب شرب، موجب افزایش ذخیرهسازی آب نیز خواهد شد.
فرهاد در ادامه توضیح داد: نشتیابی و رفع نشتها در شبکههای آبرسانی نیز یکی از اقدامات مهم این شرکت بوده است.
وی اضافه کرد: در شهر شویشه و روستاهای اطراف آن، نشتیابی و رفع نشتها در خطوط انتقال آب بهطور کامل انجام شده است و این اقدامات بهویژه در مناطق کوهستانی که مسیرهای انتقال آب بهطور طبیعی دچار آسیب میشوند، اهمیت زیادی دارد.
کیفیت آب بهبود یافت
محمد یکی از کشاورزان روستای نگل گفت: تا پیش از این مشکلات زیادی در زمینه تأمین آب برای مصارف روزانه داشتیم، اما با پروژههای جدید، آب شرب بهراحتی در دسترس ما قرار دارد و کیفیت آب هم بهتر شده است.
خانم حسینی از دیگر اهالی روستا نیز گفت: آبرسانی به شهر شویشه خیلی کمک کرد چرا که قبلاً در فصول پرمصرف آب کمیاب میشد و حتی فشار آب در ساعات اوج مصرف پایین میآمد اما خوشبختانه این مشکلات با پروژههای اخیر رفع شده است.
با توجه به پروژههای مختلف آبرسانی که در سال جاری توسط شرکت آبفا کردستان در مناطق کلاترزان اجرا شده، میتوان پیشبینی کرد که تنشهای آبی در این مناطق کاهش یافته و شرایط بهتری برای تأمین آب شرب پایدار فراهم خواهد شد.
این اقدامات نهتنها موجب رفع مشکلات کوتاهمدت آب در این مناطق میشود، بلکه گامی بلند در راستای مدیریت منابع آبی در استان کردستان محسوب میشود.
