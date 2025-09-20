حجت الاسلام سعد الله جمادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این دوره تخصصی با همکاری معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه کردستان و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای توان علمی و مهارتی طلاب و فعالان فرهنگی در حوزه پاسخگویی به پرسشها و شبهات دینی طراحی شده و در پایان برای شرکتکنندگان، مدرک معتبر اعطا خواهد شد.
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار گفت: حجتالاسلام مؤمنی، مدرس این دوره، دارای دکترای کلام اسلامی است و مباحث تخصصی مرتبط با شیوههای علمی و مهارتی در پاسخگویی به شبهات دینی را ارائه خواهد داد.
وی اضافه کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی برای اقشار تأثیرگذار یکی از برنامههای اولویت دار تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان بیجار است.
