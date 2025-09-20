به گزارش خبرنگار مهر، شهاب ناصری پیش از ظهر شنبه در شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن جلسات استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: پروانه تأسیس ۴۸ هکتار زمین صادر شده است تا در اختیار صنوف آلاینده قرار گیرد و توافقات لازم با راه و شهرسازی باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه صنوف آمادگی‌دارند تا با هزینه خود زمین را بسازند و دو هزار واحد در زمین یاد شده ایجاد کنند اما در انتظار همکاری دولت هستیم.

رئیس اتاق اصناف کردستان یادآور شد: ایجاد شهرک صنفی به لحاظ ترافیک و تورم به استان کردستان کمک خواهد کرد و رونق استان را به دنبال دارد.

کسبه سنندج خواهان ایجاد شهرک صنفی هستند

جانشین فرمانده انتظامی کردستان گفت: درخواست کسبه و بازاریان از فرمانده سپاه بیت‌المقدس رسیدگی به صنوف آلاینده و ایجاد شهرک صنفی است که اقداماتی در گذشته انجام شده اما نیاز به هماهنگی و همکاری بین اصناف و راه و شهرسازی دارد تا به نتیجه برسد.

حسن عسکری افزود: نیاز است شهرک‌های صنوف آلاینده سریع‌تر ایجاد شود تا زمینه فعالیت مطلوب این صنوف فراهم شود.

وی اضافه کرد: نیاز است بستر لازم برای زیرساخت‌های این شهرک صنفی در استان ایجاد شود.