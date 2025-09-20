تمهیدات بازگشایی ۴۵۰۰ مدرسه در تهران با مشارکت ۵۶ هزار معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران، در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: آماده‌سازی ۴۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر بود که با تلاش ویژه همکاران ما در آموزش و پرورش و همراهی تمامی دستگاه‌ها ممکن شد. حدود ۵۶ هزار معلم در این فرآیند فعالانه نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: اگر دغدغه ما بازگشایی مدارس با کیفیت مطلوب است، باید بدانیم که آینده نظام و کشور، در گرو عملکرد صحیح نهادهای آموزشی، به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌هاست. آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به مدیریت همه ابعاد این مأموریت نیست و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، امری حیاتی است.

خوش‌اقبال با تشکر از مجموعه شهرداری تهران، نیروی انتظامی، پلیس راهور و دیگر نهادهای دخیل در آماده‌سازی سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی، نیروی انتظامی و راهور در جلسات مختلف با حضور جدی خود، نقش بسزایی در تسهیل امور ایفا کرده‌اند. امیدواریم با همت جمعی، آغاز سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی، همراه با نشاط و آرامش باشد.

فرماندار تهران همچنین بر ضرورت حفظ ایمنی مدارس تأکید کرد و افزود: از همه دستگاه‌ها به‌ویژه آموزش و پرورش می‌خواهیم ایمنی مراکز آموزشی را در اولویت قرار دهند تا هیچ مشکلی در طول سال تحصیلی ایجاد نشود. سامانه سرویس مدارس نیز باید با همکاری تاکسیرانی شهرداری و پلیس راهور به‌درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به احتمال بروز ترافیک در برخی نقاط به‌دلیل هم‌زمانی با برنامه‌ها و نمایشگاه‌های ملی، تأکید کرد: هر گونه تصمیم‌گیری درباره نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مشابه، در جلسات مربوطه انجام و به‌موقع ابلاغ خواهد شد.

فرماندار تهران از مشارکت و همراهی مردم، به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان و دانشجویان، قدردانی کرد و گفت: تجربه نشان داده هر جا مردم مشارکت داشتند، امور به‌خوبی پیش رفته است. از خانواده‌ها می‌خواهیم مانند همیشه، آموزش‌وپرورش را در این مسیر یاری دهند تا سال تحصیلی جدید با موفقیت آغاز و ادامه یابد.

همچنین یحیی صادقی جهانی - معاون امور ترافیکی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران گفت: با توجه به اهمیت ایمنی در بازگشایی مدارس، شهرداری تهران یک مرکز معاینه فنی را به‌طور اختصاصی برای سرویس مدارس در نظر گرفته و در سایر مراکز نیز این خدمات به صورت فوری و بدون نوبت ارائه می‌شود. علاوه بر معاینه فنی رایگان، هزینه استفاده از مترو و اتوبوس در هفته نخست مهر با ضریب صفر محاسبه خواهد شد تا بار ترافیک شهری کاهش یافته و شهروندان به استفاده بیشتر از ناوگان عمومی ترغیب شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به سهم ۷۱ درصدی خودروهای شخصی و وانت در ایجاد ترافیک تهران، تمرکز شهرداری بر کاهش استفاده از این وسایل و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. اقدامات هماهنگ با فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی در زمینه شناورسازی ساعات کاری و ساماندهی سفرهای شغلی و تحصیلی در حال پیگیری است و باتوجه به تدابیر شهرداری پیش‌بینی می‌شود شرایط امسال نسبت به سال گذشته به شکل قابل‌توجهی بهبود پیدا کند.

همچنین محمد قاسمی معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این جلسه بیان کرد: امسال از نظر معلم مشکلی نخواهیم داشت و ترتیب لازم برای برگزاری مراسمات آغازین سال گرفته شده است؛ از تاکسیرانی درخواست داریم آموزش لازم در رفتار با دانش آموزان انجام شود و اگر به کمک آموزش و پرورش هم نیازی باشد، کمک خواهیم کرد. با اقدامات تاکسیرانی نیز از اول مهر دیگر مشکلی برای حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس نداریم.