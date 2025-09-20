به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: هم اکنون ۱۳ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان، عنوان کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۳ درصد از مخازن سدهای لرستان پُر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۲۷.۹۶ میلیون مترمکعب گزارش شده است که در این مقایسه سد خان‌آباد با ۲۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته است و این در حالی است که سد ایوشان، ۵۹ درصد کاهش و سد مروک، ۳۳ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

حسن‌نژاد، افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۳۳ مترمکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۳.۷۱ مترمکعب بر ثانیه است.

وی با تشریح وضعیت منابع آب زیر زمینی استان، بیان داشت: متوسط تغییرات سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه سال گذشته حدود ۱.۳ متر افت داشته است که معادل کاهش حجمی حدود ۹۲ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: حجم افت در حوضه کرخه در مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه ۱۴۰۳ حدود ۴۷ میلیون مترمکعب است و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت الشتر با حدود ۲.۴ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۱۴.۸ میلیون مترمکعب در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه سال گذشته است. از سوی دیگر حجم افت در حوضه کارون بزرگ حدود ۴۶ میلیون مترمکعب بوده و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت بروجرد - دورود با حدود ۱.۳ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۶.۱ میلیون مترمکعب در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه سال گذشته است.

حسن‌نژاد، تأکید کرد: باتوجه‌به کاهش قابل‌ملاحظه حجم آب موجود پشت سدها و مصارف بالای آب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی، لزوم همکاری کشاورزان در رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی ضرورت دارد.