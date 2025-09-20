خبرگزاری مهر - گروه استانها: هدف از اجرای طرح «قمرود» انتقال ۱۸۶ میلیون مترمکعب آب در سال از سرشاخههای دز به سد «کوچری» و تصفیهخانه دو دهک جهت تأمین آب شرب و صنعت درازمدت شهرهای خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان، ساوه و قم برای جبران روزافزون کمبود آبی شهرهایی که از رشد جمعیت سریعی برخوردار هستند عنوان شد و این طرح عظیم برای افق ۱۴۲۰ در نظر گرفته شده است.
تنش جدی آب در روستاهای الیگودرز
این پروژه شاید در نگاه اول از سوی مسئولان وزارت نیرو به نام طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به «قمرود» نام نهاده شده باشد، ولی در واقع این پروژه از روستاهای الیگودرز در استان لرستان آغاز میشود و بهنوعی آبی که در تونلهای این طرح انتقال جاری میشود، قبل از اینکه آب دز باشد، آب لرستان است.
گرچه از یک سو پروژه انتقال آب «قمرود» موجب خشکی زمینهای کشاورزی و رودخانههای برخی از روستاهای الیگودرز و در نتیجه مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان این روستاها شده است؛ ولی از سوی دیگر انتقال آب لرستان به مرکز ایران را میتوان یکی از پروژههای مهم و بزرگی دانست که دارای اهمیت ملی است؛ ولی باید این دو زاویه بهدقت و بهموازات هم مورد توجه قرار میگرفت.
قرار بود بعد از اجرای این پروژه انتقال آب، روستاهای زیاندیده از اجرای آن نیز مورد توجه قرار بگیرند و پروژه آبرسانی به این روستاها در الیگودرز نیز عملیاتی شود، اما همچنان باوجود وعدههای داده شده همچنان روستای شهرستان الیگودرز به دلیل اجرای پروژه «قمرود» دچار تنش شدید آبی هستند.
بازدید نمایندگان قم از روستاهای الیگودرز
حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید نمایندگان استان قم از پروژه «قمرود» در شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: موضوع تونل «قمرود» چندین سال است در الیگودرز اجرا شده، نام این طرح «قمرود» است، درصورتیکه در مسیر اجرای این طرح، برداشتهایی از این آب میشود که آب به قم هم نخواهد رسید.
وی عنوان کرد: در این راستا مقرر شد که نمایندگان قم در منطقه حضور پیدا کنند، شرایط را ببینند و راهکار پیدا کنیم تا بتوانیم مسائل و معضلاتی که در شهرستان الیگودرز وجود دارد، خساراتی که باید پرداخت میشد، سدهایی که باید ساخته میشد، تأمین آب شرب و کشاورزی مردم منطقه، بهخصوص «بربرود غربی و بربرود شرقی» و بخش مرکزی که دچار مشکل شدهاند، را پیگیری کنیم.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان قم استقبال کردند، باروحیه بسیار بالایی در منطقه حضور پیدا کردند، جلسات مکرری هم در قم و در وزارتخانه با حضور وزیر نیرو و معاون ایشان برقرار شده است.
گودرزی تصریح کرد: لازم است به منطقه ما کمک کنند، تا بتوانیم معضلاتی که در منطقه ایجاد شده را نیز رفع کنیم.
به وزارت نیرو میرویم
حجتالاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس نیز دراینرابطه به خبرنگار مهر گفت: از مناطق مختلف شهرستان الیگودرز بازدید کردیم، این سفر که تمام شد، نمایندگان قم و همچنین نماینده الیگودرز دور همدیگر مینشینیم و برای این مشکلات راهکاری پیدا خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: همچنین در وزارت نیرو نیز با وزیر و همچنین معاونین ایشان جلسات لازم را برگزار خواهیم کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: امیدواریم راهکارهایی پیدا کنیم که مشکلات روستاها و شهر الیگودرز را که دچار کمبود آب هستند را حل کنیم.
تعداد زیادی از روستاهای الیگودرز خالی از سکنه شده است
محمد منان نماینده دیگر مردم قم در مجلس شورای اسلامی دراینرابطه به خبرنگار مهر گفت: سال اخیر ما سد دز را که بررسی کردهایم، هر سال سرریز داشته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: تعداد زیادی از روستاهای شهرستان الیگودرز به دلیل کمآبی تخلیه و خالی از سکنه شده است، چون مردم اینجا آب ندارند، از طرف دیگر ما در قم مشکل آب داریم.
تصویب یک طرح برای رفع مشکلات در سفر رئیسجمهور به قم
منان بیان داشت: از طرف دیگر در گلپایگان و خوزستان، آبی که سرریز میشود به سیلاب تبدیل میشود و به ابنیه و تأسیسات خوزستان خسارت وارد میکند.
وی افزود: پیگیری این موضوع به نفع خوزستان، قم و الیگودرز است، امیدواریم از سوی وزارت نیرو این موضوع با فوریت پیگیری شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر رئیسجمهور به قم ۱۸ میلیارد تومان برای انجام مطالعات این کار تصویب شده است، جزو مصوبات سفر است، مطالعات این طرح حداکثر ظرف یک سال انجام میشود، امیدواریم در همین دولت و مجلس بخش زیادی از این طرح عملیاتی شود.
۴ سدی که برای تأمین آب الیگودرز ساخته نشد!
مهدی اداوی فرماندار ویژه الیگودرز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم اجرای تعهدات وزارت نیرو در شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: ۱۸۱ میلیون مترمکعب آب از سرشاخههای دز و شهرستان الیگودرز به فلات مرکزی، اصفهان و قم منتقل میشود.
وی عنوان کرد: قرار بوده که در ازای این میزان آب، ۴۶ میلیون مترمکعب آب به شهرستان الیگودرز تخصیص پیدا کند.
فرماندار الیگودرز افزود: امسال تخصیص این آب مصوب شده، اما باید در راستای این امر چهار سد «دار سفید»، «دهجانی»، «قشلاق» و «چمن سلطان» در شهرستان الیگودرز احداث میشد که متأسفانه تا کنون منابع آب کشور به این تعهد خود عملنکرده است.
اداوی تأکید کرد: خواسته مردم این است که هر چه سریعتر وزارت نیرو پایکار بیاید و این سدها را اجرا کند.
بنابراین گزارش، پروژه انتقال آب «قمرود»، هرچند باهدف تأمین آب شرب و صنعت مناطق مرکزی ایران و پاسخگویی به نیازهای آینده طراحی شد، اما اجرای آن بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی و محیطزیستی در مبدأ، به بحران در شهرستان الیگودرز انجامیده است. خشکشدن زمینهای کشاورزی، کاهش شدید منابع آب روستاها و مهاجرت اجباری ساکنان محلی، روایت غمانگیزی است که پشت این پروژه ملی پنهان مانده است.
به نظر میرسد تحقق عدالت در اجرای چنین پروژههایی تنها با انتقال آب محقق نمیشود، بلکه با جبران خسارات وارده به مردم منطقه و اجرای پروژههای آبرسانی به روستاهای آسیبدیده ممکن خواهد بود.
نظر شما