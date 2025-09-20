به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بنا به اعلام معاونت امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی» محصول بنیاد سینمایی فارابی به کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی حسین قناعت در بخش پانورامای سی‌امین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان نخستین اکران بین المللی خود را تجربه می‌کند.

«دختر برقی» داستان زندگی دختر بچه‌ کوچکی را روایت می‌ کند که به شکلی اتفاقی وارد زندگی مشترک زوجی جوان می‌ شود و همه چیز را دگرگون می‌ کند.

امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، هیلدا کُردبچه، رایان سرلک در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

این فیلم پیش‌تر در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و پروانه زرین بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر و جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان را دریافت کرد.

سی‌اُمین جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل از ۵ تا ۱۲ مهر برابر با ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر کمنیتز آلمان برگزار می شود.