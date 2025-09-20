چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان؛ داوران معرفی شدند

  1. استانها
لاهیجان- شهردار لاهیجان از برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در این شهر خبر داد و گفت: داوران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: از میان ۱۸۷ اثر ارسال شده، ۱۸ اثر هنری در بخش مسابقه و ۷ نمایش در بخش کودک به این دوره راه یافته‌اند.

وی افزود: چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان از دوم تا پنجم مهرماه در هفت نقطه مختلف سطح شهر برگزار خواهد شد.

شهردار لاهیجان همچنین از برگزاری آئین اختتامیه جشنواره در روز شنبه پنجم مهر در سالن حزین دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: با صدور احکام جداگانه فرهاد آئیش، شهره سلطانی و شهرام کرمی به عنوان داوران بخش مسابقه این جشنواره منصوب شدند.

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار می‌شود.

