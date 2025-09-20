به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن در آئین اختتامیه نخستین جشنواره استانی «نسل امید» که ظهر شنبه در سالن اجتماعات بانو برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هنر در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: جامعه امروز رو به سالمندی پیش میرود و در چنین شرایطی توجه به جوانی جمعیت ضرورتی اجتنابناپذیر است و جشنواره «نسل امید» نیز در تلاش بود تا به این موضوع بپردازد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین در خصوص موضوع جشنواره نسل امید افزود: آگاهیبخشی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، بررسی چالشها و تهدیدهای جمعیت سالمندی و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله موضوعات محوری این رویداد فرهنگی است.
وی افزود: جشنواره «نسل امید» در چارچوب هفته جوان و جمعیت تعریف شده و به دلیل اینکه تأثیرگذاری زبان هنر و ادبیات بر اقشار مختلف جامعه بر هیچکس پوشیده نیست این جشنواره در قالبهای هنری برگزار شد.
این مسئول با تاکید براینکه جشنواره در بخشهای هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی و هنرهای تصویری برگزار شد عنوان کرد: ما در شرایط کنونی نیازمند حضور و همراهی هنرمندان در رشد و شکوفایی محتوای هنری هستیم تا با زبان هنر اقدامات مؤثری رقم بخورد.
وی یادآور شد: این جشنواره با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین و کانون تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.
وی در پایان گفت: آثار ارسال شده به این جشنواره در ستاد ساماندهی جوانان بارگذاری خواهد شد و از هنرمندان میخواهیم در حوزههای مختلف هنری با ما همکاری کنند تا بتوانیم با فعالیتهای جمعی، اتفاقات ویژهای در این عرصه رقم بزنیم.
نظر شما