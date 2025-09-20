  1. استانها
جشنواره «نسل امید» به دنبال بررسی چالش‌ها و تهدیدهای جمعیت سالمندی است

قزوین- سرپرست اداره ورزش و جوانان قزوین گفت: جشنواره «نسل امید» به دنبال آگاهی‌بخشی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری بررسی تهدیدهای جمعیت سالمندی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن در آئین اختتامیه نخستین جشنواره استانی «نسل امید» که ظهر شنبه در سالن اجتماعات بانو برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هنر در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: جامعه امروز رو به سالمندی پیش می‌رود و در چنین شرایطی توجه به جوانی جمعیت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و جشنواره «نسل امید» نیز در تلاش بود تا به این موضوع بپردازد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین در خصوص موضوع جشنواره نسل امید افزود: آگاهی‌بخشی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، بررسی چالش‌ها و تهدیدهای جمعیت سالمندی و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله موضوعات محوری این رویداد فرهنگی است.

وی افزود: جشنواره «نسل امید» در چارچوب هفته جوان و جمعیت تعریف شده و به دلیل اینکه تأثیرگذاری زبان هنر و ادبیات بر اقشار مختلف جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست این جشنواره در قالب‌های هنری برگزار شد.

این مسئول با تاکید براینکه جشنواره در بخش‌های هنرهای تجسمی، آفرینش‌های ادبی و هنرهای تصویری برگزار شد عنوان کرد: ما در شرایط کنونی نیازمند حضور و همراهی هنرمندان در رشد و شکوفایی محتوای هنری هستیم تا با زبان هنر اقدامات مؤثری رقم بخورد.

وی یادآور شد: این جشنواره با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین و کانون تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.

وی در پایان گفت: آثار ارسال شده به این جشنواره در ستاد ساماندهی جوانان بارگذاری خواهد شد و از هنرمندان می‌خواهیم در حوزه‌های مختلف هنری با ما همکاری کنند تا بتوانیم با فعالیت‌های جمعی، اتفاقات ویژه‌ای در این عرصه رقم بزنیم.

