۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

ستاره‌ای که در پرسپولیس محو شد؛ هاشمیان هم مثل ۵ سرمربی قبلی!

ستاره‌ای که در پرسپولیس محو شد؛ هاشمیان هم مثل ۵ سرمربی قبلی!

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با وجود تغییر و تحولات گسترده در کادرفنی همچنان جایی در لیست تیمش ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین سلمانی مهاجمی که از سال ۱۴۰۲ به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست، تا به امروز تحت نظر ۶ سرمربی مختلف کار کرده است که در طول این مدت فرصت محدودی برای بازی کردن پیدا کرد و اغلب روی نیمکت یا سکو بود.

بیشترین حضور سلمانی در دوران حضور کریم باقری به عنوان سرمربی موقت در فصل گذشته بود که در سه مسابقه به‌عنوان بازیکن اصلی و در سه بازی دیگر به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت و مجموعاً ۳۳۰ دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد، اما موفق به ثبت گل یا پاس گل نشد. همچنین تنها گل یاسین سلمانی برای پرسپولیس در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ مقابل فولاد خوزستان، در زمان سرمربیگری یحیی گل‌محمدی زده شد.

افت فنی، ناآمادگی و عدم تاثیرگذاری ازدلایل سرمربیان سابق پرسپولیس برای عدم اعتماد به سلمانی در ترکیب تیم بود.

بازیکنی که روزی به عنوان یک ستاره از سپاهان به پرسپولیس پیوست حالا پس از سه فصل نتوانسته اعتماد هیچیک از ۶ سرمربیان سابق را جلب کند و به نظر می‌رسد هاشمیان هم به این بازیکن اعتقاد چندانی نخواهد داشت.

