به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو اردکان با تساوی بدون گل در هفته چهارم لیگ برتر برگزار شد تا هواداران پرسپولیس نسبت به عملکرد بازیکنان و مربیان این تیم اعتراض داشته باشند. با این حال آمار بازی دو تیم می‌تواند بخش‌هایی از دلایل این اعتراض و پاسخ به آن را به همراه داشته باشد:

مالکیت بی منفعت پرسپولیس!

پرسپولیس مالکیت توپ بسیار بالاتری نسبت به حریف داشت (۶۴.۴٪ در مقابل ۳۵.۶٪) و همچنین تعداد پاس‌های بیشتری را رد و بدل کردند. آنها ۵۸۳ پاس داشتند و چادر ملو تنها ۳۲۶ پاس به همدیگر داد. دقت پاس سرخپوشان هم ۸۳.۵٪ بود که اختلاف محسوسی با چادرملو (۶۳.۴٪) داشت. این اعداد نشان می‌دهد تیم وحید هاشمیان از نظر کنترل جریان بازی و تسلط در میانه میدان دست بالا را داشت.

کیفیت پایین موقعیت سازی سرخپوشان

با وجود این برتری، مشکل اصلی پرسپولیس در خلق موقعیت مؤثر و زدن ضربه نهایی بود. سرخپوشان ۱۱ شوت زدند اما تنها ۲ شوت در چارچوب داشتند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که کیفیت موقعیت‌سازی یا دقت مهاجمان در این دیدار پایین بوده است. در مقابل، چادرملو با ۷ شوت توانست ۳ بار چارچوب را هدف بگیرد، یعنی برخلاف مالکیت پایین، موقعیت‌های خطرناک‌تری خلق کرد.

فیزیک برای نماینده اردکان

در بحث فیزیکی بازی، چادرملو به وضوح عملکرد جنگنده‌تری داشت. این تیم با ۱۱ خطا دو برابر پرسپولیس مرتکب خطا شد و ۵۲.۹٪ از نبردهای فیزیکی را برد؛ آماری که نشان می‌دهد تیم میزبان با بازی فیزیکی و برهم زدن جریان بازی، توانست سرعت و ریتم پرسپولیس را بگیرد. این همان نکته‌ای است که پس از بازی از سوی امید عالیشاه هم مطرح شد و انتقادات نسبت به سبک بازی حریف را شکل داد.

پرسپولیس در این مسابقه مشکل اصلی‌اش را در فاز نهایی حمله و استفاده از موقعیت‌ها نشان داد. مالکیت بالا و پاس‌کاری منظم، بدون نفوذ مؤثر در خط دفاعی پرتراکم و خشن چادرملو، نتیجه‌ای جز یک تساوی بدون گل نداشت. در سوی مقابل، چادرملو با استفاده از بازی فیزیکی و وقت‌کشی‌های متعدد توانست برنامه پرسپولیس را از کار بیندازد و با اتکا به موقعیت‌های محدود اما مؤثر، امتیاز ارزشمندی کسب کند.

این بازی بار دیگر نشان داد که تیم وحید هاشمیان نیاز به افزایش تنوع تاکتیکی در حملات دارد؛ به‌ویژه زمانی که مقابل تیم‌هایی با خط دفاعی متراکم و بازی فیزیکی قرار می‌گیرد. اگر این مشکل رفع نشود، پرسپولیس در ادامه فصل برای گرفتن سه امتیاز مقابل تیم‌های به‌اصطلاح میانه جدولی دچار چالش خواهد شد.