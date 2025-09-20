به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت: در شروع سال تحصیلی جدید، پلیس پیشگیری فراجا در تعامل با پلیس راهور به منظور افزایش ضریب احساس امنیت خانوادههای دانشآموزان، بالا بردن سطح ایمنی و جلوگیری از اتفاقهای ناخوشایند، از اولین روز بازگشایی مدارس با بهرهگیری از تجارب گذشته و استفاده از امکانات جمعی و همه ظرفیتهای موجود، نسبت به اجرای طرحهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی در جهت برقراری نظم و امنیت و تأمین محیط امن و آرامش خاطر جامعه دانشآموزی بگونهای عمل خواهد کرد که خانوادههای دانشآموزان بدون دغدغه و با اطمینان خاطر نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام کنند.
وی افزود: طرح «پلیس مهر» همزمان با بازگشایی مدارس و با مشارکت همیاران پلیس نوجوان اجرا میشود تا مشکلات حضور کودکان و نوجوانان در معابر به حداقل ممکن برسد.
سردار منتظرالمهدی ادامه داد: امسال برای جلوگیری از هرگونه حضور عوامل آسیبزا به دانشآموزان در اطراف مدارس، ناوگان خودرویی به میزان قابل توجهی تقویت شده است. بیش از ۱۷۰۰ خودرو و موتورسیکلت و ۲۶۰۰ گشت پیاده در کل کشور در طرح مراقبت از مدارس به کارگیری خواهند شد.
وی تاکید کرد: در این ایام بیش از ۷۰ درصد گشتهای پلیس پیشگیری در طرح تأمین امنیت دانشآموزان بهکارگیری میشوند و پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانوادهها و در خدمت دانشآموزان عزیز خواهد بود.
نظر شما