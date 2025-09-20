  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

افزایش ۱۲ درصدی گشت‌های پلیس برای تأمین امنیت مدارس

سخنگوی فراجا از افزایش گشت‌های پلیس در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت: در شروع سال تحصیلی جدید، پلیس پیشگیری فراجا در تعامل با پلیس راهور به منظور افزایش ضریب احساس امنیت خانواده‌های دانش‌آموزان، بالا بردن سطح ایمنی و جلوگیری از اتفاق‌های ناخوشایند، از اولین روز بازگشایی مدارس با بهره‌گیری از تجارب گذشته و استفاده از امکانات جمعی و همه ظرفیت‌های موجود، نسبت به اجرای طرح‌های انتظامی، راهنمایی و رانندگی در جهت برقراری نظم و امنیت و تأمین محیط امن و آرامش خاطر جامعه دانش‌آموزی بگونه‌ای عمل خواهد کرد که خانواده‌های دانش‌آموزان بدون دغدغه و با اطمینان خاطر نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام کنند.

وی افزود: طرح «پلیس مهر» هم‌زمان با بازگشایی مدارس و با مشارکت همیاران پلیس نوجوان اجرا می‌شود تا مشکلات حضور کودکان و نوجوانان در معابر به حداقل ممکن برسد.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: امسال برای جلوگیری از هرگونه حضور عوامل آسیب‌زا به دانش‌آموزان در اطراف مدارس، ناوگان خودرویی به میزان قابل توجهی تقویت شده است. بیش از ۱۷۰۰ خودرو و موتورسیکلت و ۲۶۰۰ گشت پیاده در کل کشور در طرح مراقبت از مدارس به کارگیری خواهند شد.

وی تاکید کرد: در این ایام بیش از ۷۰ درصد گشت‌های پلیس پیشگیری در طرح تأمین امنیت دانش‌آموزان به‌کارگیری می‌شوند و پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانواده‌ها و در خدمت دانش‌آموزان عزیز خواهد بود.

