یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی پلیس راه، استان کرمانشاه در مدت ۲۲ روز اجرای طرح اربعین موفق شد با ثبت کاهش ۳۸ درصدی در تعداد جانباختگان حوادث رانندگی، در جایگاه نخست کشور در حوزه ایمنی جادهای قرار گیرد.
وی افزود: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که حجم تردد وسایل نقلیه در محورهای استان نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۶.۵ درصدی همراه بود. با وجود این افزایش، آمارها نشان میدهد تعداد مجروحان نیز ۳۴ درصد کاهش داشته که بیانگر ارتقای خدمات ایمنی، پایش هوشمند و نظارت جدی بر تخلفات رانندگی بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به علل اصلی حوادث جادهای توضیح داد: بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از واژگونی خودروها و برخوردهای روبهرو بوده است. بررسیها نشان میدهد عواملی همچون خستگی، خوابآلودگی رانندگان، عدم توجه کافی به جلو و همچنین تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین نقش را در وقوع تصادفات داشتهاند.
خسروی تأکید کرد: افزایش اقدامات ایمنسازی جادهها و برخورد جدی با تخلفات رانندگی، بهویژه در پنج ماهه نخست سال جاری، روند کاهش سوانح جادهای در استان را شتاب بیشتری بخشیده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات میدانی گفت: طرح ارزشمند ایستگاه پویش «چشم به راهیم» که با مشارکت زائران، رانندگان و مسئولان در محورهای استان اجرا شد، پیامآور صبر، احتیاط و رعایت قوانین بود و توانست نقشی ماندگار در افزایش هوشیاری رانندگان و کاهش حوادث ایفا کند.
خسروی در پایان بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در ارتقای ایمنی جادهها تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت مردم در رعایت قوانین و اصلاح رفتارهای ترافیکی هستیم. اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در حوزه فرهنگ صحیح رانندگی از جمله اقدامات کلیدی است که میتواند زمینهساز کاهش تصادفات و ایمنتر شدن مسیر خدمترسانی به زائران باشد.
