به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز پنجشنبه در دومین جلسه کمیسیون اجرایی آییننامه مدیریت ایمنی حملونقل و سوانح رانندگی استان اظهار کرد: برخلاف روند افزایشی تلفات جادهای در کشور، خوزستان در سال گذشته شاهد کاهش آمار بوده است و تداوم این روند نیازمند همکاری همه دستگاهها و مشارکت فعال مجموعههای مرتبط است.
وی افزود: شرکتهای بیمه به دلیل ارتباط مستقیم فعالیتشان با پرداخت خسارتهای ناشی از سوانح رانندگی، ذینفع اصلی در کاهش تصادفات هستند و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه میتواند به کاهش خسارتهای پرداختی و افزایش بهرهوری این شرکتها منجر شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: مشارکت بیمهها تنها به رفع نقاط حادثهخیز محدود نمیشود و این شرکتها میتوانند در حوزههای آموزش، کنترل و نظارت نیز نقشآفرینی کنند.
وی، توسعه سامانههای نظارتی را از اقدامات مؤثر در کاهش سوانح جادهای دانست و گفت: نصب و توسعه دوربینهای ثبت تخلف و کنترل سرعت نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخطر رانندگان دارد و شرکتهای بیمه میتوانند در توسعه این زیرساختها مشارکت داشته باشند.
خسروی در ادامه با اشاره به نقش ناوگان کنترل نامحسوس پلیس راه بیان کرد: این ناوگان یکی از ابزارهای مؤثر و بازدارنده در کنترل تخلفات حادثهساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و حرکات پرخطر است و حضور آنها در محورهای مواصلاتی موجب افزایش ایمنی تردد میشود.
وی همچنین به اجرای برنامههای آموزشی در مدارس حاشیه محورهای برونشهری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تیمهای مشترک راهداری و پلیس راه در مدارس روستایی آموزشهای ایمنی ارائه میکنند و شرکتهای بیمه میتوانند با تأمین اقلام آموزشی و تجهیزات ایمنی در این برنامهها مشارکت کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: در بسیاری از روستاهای استان، مدارس در نزدیکی محورهای فاقد روشنایی کافی قرار دارند و تأمین اقلامی مانند کاورها و کیفهای شبرنگدار برای دانشآموزان میتواند نقش مهمی در افزایش ایمنی آنان داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت آموزش محیطی گفت: استفاده از بنرها و پیامهای آموزشی در محورهای پرتردد میتواند به ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
خسروی در پایان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: شرکتهای بیمه میتوانند در اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و ایمنی این ایام نیز مشارکت داشته باشند و همچنین در حوزه ایمنسازی گروههای آسیبپذیر مانند موتورسیکلتسواران، وانتبارها و ادوات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند.
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