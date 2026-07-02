  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

بیمه‌ها شریک راهبردی در کاهش تلفات جاده‌ای هستند

بیمه‌ها شریک راهبردی در کاهش تلفات جاده‌ای هستند

اهواز - سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل خوزستان گفت: شرکت‌های بیمه با توجه به نقش خود در پرداخت خسارت‌های ناشی از سوانح، می‌توانند در کاهش تصادفات جاده‌ای مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز پنجشنبه در دومین جلسه کمیسیون اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی استان اظهار کرد: برخلاف روند افزایشی تلفات جاده‌ای در کشور، خوزستان در سال گذشته شاهد کاهش آمار بوده است و تداوم این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال مجموعه‌های مرتبط است.

وی افزود: شرکت‌های بیمه به دلیل ارتباط مستقیم فعالیتشان با پرداخت خسارت‌های ناشی از سوانح رانندگی، ذی‌نفع اصلی در کاهش تصادفات هستند و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه می‌تواند به کاهش خسارت‌های پرداختی و افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها منجر شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: مشارکت بیمه‌ها تنها به رفع نقاط حادثه‌خیز محدود نمی‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند در حوزه‌های آموزش، کنترل و نظارت نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی، توسعه سامانه‌های نظارتی را از اقدامات مؤثر در کاهش سوانح جاده‌ای دانست و گفت: نصب و توسعه دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل سرعت نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخطر رانندگان دارد و شرکت‌های بیمه می‌توانند در توسعه این زیرساخت‌ها مشارکت داشته باشند.

خسروی در ادامه با اشاره به نقش ناوگان کنترل نامحسوس پلیس راه بیان کرد: این ناوگان یکی از ابزارهای مؤثر و بازدارنده در کنترل تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و حرکات پرخطر است و حضور آن‌ها در محورهای مواصلاتی موجب افزایش ایمنی تردد می‌شود.

وی همچنین به اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس حاشیه محورهای برون‌شهری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تیم‌های مشترک راهداری و پلیس راه در مدارس روستایی آموزش‌های ایمنی ارائه می‌کنند و شرکت‌های بیمه می‌توانند با تأمین اقلام آموزشی و تجهیزات ایمنی در این برنامه‌ها مشارکت کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در بسیاری از روستاهای استان، مدارس در نزدیکی محورهای فاقد روشنایی کافی قرار دارند و تأمین اقلامی مانند کاورها و کیف‌های شبرنگ‌دار برای دانش‌آموزان می‌تواند نقش مهمی در افزایش ایمنی آنان داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش محیطی گفت: استفاده از بنرها و پیام‌های آموزشی در محورهای پرتردد می‌تواند به ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.

خسروی در پایان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: شرکت‌های بیمه می‌توانند در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ایمنی این ایام نیز مشارکت داشته باشند و همچنین در حوزه ایمن‌سازی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند موتورسیکلت‌سواران، وانت‌بارها و ادوات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند.

کد مطلب 6877321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها