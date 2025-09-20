۳۷۸ فوتی در تصادفات جاده ای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره روز شنبه گفت: ۳۷۸ نفر در طول پنج ماهه گذشته به علت فوت ناشی از تصادفات رانندگی جهت معاینه به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی ارجاع شدند. این آمار در مقایسه با مدتزمان مشابه در سال گذشته که تعداد کشتهها ۳۹۹ نفر بود ۵ درصد کاهشیافت.
وی گفت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی در طی این مدت ۲۹۷ نفر مرد و ۸۲ نفر زن بودند که آمار هر کدام نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۱۰ درصد کاهش و ۱۷ درصد افزایش یافت.
ستاره با بیان اینکه در مرداد امسال ۹۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشت.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی گفت: در چهار ماهه گذشته تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعهکننده به ادارات پزشکی قانونی استان هشت هزار و ۵۵۳ نفر بود که از این تعداد ۶ هزار و ۱۵۷ نفر مرد و ۲ هزار و ۳۹۶ نفر زن بودند، این آمار در مقایسه با مدتزمان مشابه سال قبل که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی هشت هزار و ۶۰۳ نفر گزارش شده بود حدود یک درصد کاهش داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در مرداد ماه امسال نیز یکهزار و ۹۴۴ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدتزمان مشابه در سال قبل که ۲ هزار و ۸۷ نفر بود حدود ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
نظر شما