چهار پژوهش تازه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تازه‌ترین مجموعه پژوهش‌های علمی خود، نتایجی را منتشر کرده که به مسائل مهمی از حوزه سلامت عمومی و ایمنی شهری می‌پردازد؛ از مصرف داروهای کاهنده چربی خون و بررسی تصادفات مرگبار بزرگراه‌ها گرفته تا هشدار درباره بیماری ویروسی دنگی و عوامل رفتاری مؤثر بر چاقی در میان دانش‌آموزان. این یافته‌ها می‌تواند مبنای مهمی برای سیاستگذاری‌های بهداشتی و پیشگیری در سطح جامعه باشد.

مصرف داروهای کاهنده چربی خون جهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی

افشین قره‌خانی، عضو هیئت علمی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هیپرلیپیدمی یک بیماری شایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. افزایش سطح لیپیدها بیمار را مستعد ابتلا به بیماری‌های مختلف جدی و گاه کشنده مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی، اختلال عملکرد کبد و کلیه می‌کند. مصرف غیرمنطقی داروها می‌تواند سبب کاهش اثربخشی درمان و تحمیل بار مالی اضافی در بیماران گردد؛ لذا مصرف منطقی این داروها از نظر بالینی حائز اهمیت می‌باشد. در مطالعه حاضر، مصرف منطقی داروهای کاهنده چربی خون از نظر اندیکاسیون داروی مصرفی، دوز مصرف و نحوه مصرف بر اساس گایدلاین‌های درمانی AHA/ACC و ۲۰۲۱ CCS در جمعیت کوهورت آذربایجان بررسی شد. از مجموع ۱۲۷۱ نفر شرکت‌کننده در مطالعه، ۶۱/۲۹ درصد به‌صورت غیرمنطقی و ۳۸/۷۱ درصد به‌صورت منطقی دارو مصرف می‌کردند. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی از بیماران در رابطه با علت مصرف غیرمنطقی داروها و مراجعه به پزشک متخصص یا عمومی برای پیگیری روند درمانشان سؤال شود؛ همچنین استفاده از پروتکل‌های استاندارد در استفاده منطقی از داروها مؤکداً توصیه می‌شود.

تصادفات خودرویی در بزرگراه‌های حلقه ترافیکی تبریز

مصطفی بافنده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز افزود: یکی از علل آسیب‌های شدید در تصادفات شهری، وقوع تصادفات در بزرگراه‌های شهری و حاشیه شهر است. با در نظر گرفتن این نکته، در این مطالعه به تعیین شدت تصادفات در رینگ کامل شهری تبریز شامل بزرگراه شهید کسایی، پاسداران، دیزل‌آباد، جاده سنتو و جاده فرودگاه تبریز طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۲ پرداختیم. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مرگ‌ومیر در صحنه حادثه در تصادفات رانندگی و شدت تروما در محدوده بزرگراه‌های شهر تبریز نسبت به تصادفات ترافیکی خارج از بزرگراه‌های حاشیه شهر تبریز بیشتر بود. با توجه به نتایج مطالعه و نقش زمان رسیدن بر نتیجه مأموریت‌ها، ایجاد پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی جدید در داخل شهر ضروری به نظر می‌رسد. همچنین لازم است آموزش از طریق رسانه‌ها و بهبود فرهنگ عمومی جامعه برای رانندگی ایمن در بزرگراه‌های حلقه ترافیکی اطراف شهر تبریز اجرا گردد.

دانش، نگرش و عملکرد ارائه‌کنندگان خدمات سلامت درباره بیماری دِنگی

مدینه عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم خاطرنشان کرد: بیماری دِنگی مهم‌ترین بیماری آربوویروسی است و قریب نیمی از جمعیت جهان در خطر ابتلا به این بیماری هستند. در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت شاهد طغیان‌های متعدد این بیماری در کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی هستیم. ناقلین این بیماری پشه‌های آندس اجیپتی و آندس آلبوپیکتوس می‌باشند که هر دو گونه این ناقلین در ایران و کشورهای همجوار گزارش شده‌اند. مراقبت تلفیقی از اولویت‌های وزارت بهداشت است و آموزش ارائه‌کنندگان خدمات سلامت یکی از ارکان مهم برنامه استراتژیک وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری و مبارزه با این بیماری است. نتایج پژوهش حاضر در خصوص دانش، نگرش و عملکرد ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش دولتی و خصوصی در مورد بیماری دِنگی در استان آذربایجان شرقی نشانگر پایین بودن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشت و درمان می‌باشد. با توجه به حضور هر دو ناقل در کشور، در سواحل جنوب و شمال و امکان جابجایی ناقلین با ترانزیت کالا و وسایط نقلیه، احتمال حضور ناقل در آینده نزدیک بعید نمی‌باشد. لذا نیاز مبرم جهت ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشت و درمان در تمامی سطوح مراقبتی بهداشت و درمان در بخش‌های خصوصی و دولتی در اسرع وقت الزامی است.

عوامل رفتاری مرتبط با چاقی در دانش‌آموزان دختر

مینا حسین‌زاده، مدیر گروه بهداشت جامعه نیز یادآور شد: هدف مطالعه حاضر، تعیین عوامل رفتاری مرتبط با چاقی و ارتباط آن با سواد سلامت دانش‌آموزان دختر و سواد تغذیه‌ای مادران آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز بود. یافته‌های مطالعه نشان داد که عوامل رفتاری مرتبط با چاقی در دانش‌آموزان دختر بالا بوده، برخی از حیطه‌های سواد سلامت در آنها پایین و سواد تغذیه‌ای مادران ناکافی بود. همچنین بین عوامل رفتاری مرتبط با چاقی دانش‌آموزان و سواد سلامت آنان و سواد تغذیه‌ای مادرانشان ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به سواد تغذیه‌ای ناکافی مادران و پایین بودن برخی از حیطه‌های سواد سلامت دانش‌آموزان و بالا بودن عوامل رفتاری مرتبط با چاقی، لازم است توجه بیشتری به ارائه اطلاعات و آموزش به نوجوانان و خانواده‌هایشان در زمینه پیشگیری و کنترل چاقی شود. پرستاران مدارس می‌توانند با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مادرانشان در خصوص سواد سلامت و سواد تغذیه‌ای، به ارتقای آنها کمک نمایند.