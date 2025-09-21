به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر ۸ سال جنگ تحمیلی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت ایران با اتکا به ایمان، ایثار و همبستگی، در برابر تهاجم همهجانبه دشمنان ایستاد و الگوی بیبدیل مقاومت را به جهان عرضه کرد. امروز نیز در میانه جنگهای پیچیده رسانهای، روانی و امنیتی که جبهه استکبار علیه ملت ایران به راه انداخته است، همان روحیه جهادی و مردمی دوران دفاع مقدس چراغ راه آینده ماست.
در این میدان جدید، مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری آن نهتنها سنگر ایمان و هویت، بلکه قرارگاه اصلی مدیریت فرهنگی و اجتماعی مردم در محلهها هستند. اگر در دوران دفاع مقدس سنگر مسجد مأمن رزمندگان و پشتیبان جبههها بود، امروز نیز مسجد باید محور تولید روایت، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای تابآوری ملی باشد.
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با الهام از میراث دفاع مقدس و درک ضرورتهای جنگ ترکیبی اخیر، خود را متعهد میداند که با شبکهسازی مردمی، توانمندسازی فرهنگی نسل جوان و ایجاد همافزایی میان نهادهای محلی، نقشی تعیینکننده در صیانت از جبهه فرهنگی انقلاب ایفا کند.
یاد و خاطره شهیدان والامقام و رزمندگان ایثارگر دفاع مقدس را گرامی میداریم و بر این باوریم که ادامه مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی، در گرو زنده نگهداشتن همان روحیه مقاومت و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای بیبدیل مساجد در شرایط امروز است.
