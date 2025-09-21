  1. دین و اندیشه
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

پیام تبریک رئیس ستاد کانون‌های مساجد به مناسبت هفته دفاع مقدس

حجت‌الاسلام علی ملانوری با صدور پیامی ضمن ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر ۸ سال جنگ تحمیلی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت ایران با اتکا به ایمان، ایثار و همبستگی، در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمنان ایستاد و الگوی بی‌بدیل مقاومت را به جهان عرضه کرد. امروز نیز در میانه جنگ‌های پیچیده رسانه‌ای، روانی و امنیتی که جبهه استکبار علیه ملت ایران به راه انداخته است، همان روحیه جهادی و مردمی دوران دفاع مقدس چراغ راه آینده ماست.

در این میدان جدید، مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری آن نه‌تنها سنگر ایمان و هویت، بلکه قرارگاه اصلی مدیریت فرهنگی و اجتماعی مردم در محله‌ها هستند. اگر در دوران دفاع مقدس سنگر مسجد مأمن رزمندگان و پشتیبان جبهه‌ها بود، امروز نیز مسجد باید محور تولید روایت، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری ملی باشد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با الهام از میراث دفاع مقدس و درک ضرورت‌های جنگ ترکیبی اخیر، خود را متعهد می‌داند که با شبکه‌سازی مردمی، توانمندسازی فرهنگی نسل جوان و ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای محلی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از جبهه فرهنگی انقلاب ایفا کند.

یاد و خاطره شهیدان والامقام و رزمندگان ایثارگر دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و بر این باوریم که ادامه مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی، در گرو زنده نگه‌داشتن همان روحیه مقاومت و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های بی‌بدیل مساجد در شرایط امروز است.

