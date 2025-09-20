  1. سیاست
واکنش سخنگوی دولت به قهرمانی همزمان کشتی فرنگی و آزاد ایران در جهان

سخنگوی دولت در پی قهرمانی‌ تیم‌های ملی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی، به کشتی‌گیران کشورمان خدا قوت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در پی قهرمانی‌ تیم‌های ملی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی با انتشار عکس و پیامی کوتاه، نوشت: «پرچم ایران همیشه دراهتزاز، خداقوت پهلوانان»

