بیش از ۲ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندر لنگه حین گشت زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرشیوء، به ۲ فروند موتور لنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناورها را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از شناورها انواع کالای قاچاق شامل؛ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۰ عدد سیگار الکترونیکی، ۱۶۸۰ عدد ماشین اسباب بازی، ۳۴۰ عدد موتور اسباب بازی، ۳۴۰ عدد مانیتور، ۲۴۰ عدد دوربین، ۳ هزار عدد بی سیم، ۴۴ دستگاه ارگ و پیانو، ۲۲۱ دستگاه یخچال، ۱۳۱۰ جفت کفش، ۱۲ عدد موتور پاکشتی، ۶ عدد کمپرسور باد، ۱۶۳۱ عدد لباسشویی، ۲۰۶ عدد موتور خودرو، ۱۰ عدد قطعات ماشین سنگین، ۳ عدد بیل مکانیکی، ۷ عدد قطعات جرثقیل، ۲ عدد موتور چهار چرخ، ۶۰۰ عدد وایر و شمع خودرو، ۲۰۰ طاقه پارچه، ۲۶ عدد موتور برق، ۲۱۵ دستگاه تلویزیون، ۴۸۰ عدد استخر بادی، ۵۰۰ عدد کالسکه، ۲۴ هزار عدد لوازم عدد آرایشی، ۲۳۰ قطعه موبایل، ۱۸۰۰ قطعه ابراز ساختمانی، ۱۳۰ کیلوگرم چای و غیره کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با بیان اینکه کالاهای کشف شده خارج از مانفیست و مجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده و در این دو عملیات تعداد ۷ متهم نیز دستگیر شدند، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.