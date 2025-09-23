خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ اول مهرماه یادآور بهار تعلیم و تربیت در طلیعه پاییز است که دانشآموزان در سراسر کشورمان فصل تازهای از کسب علم و دانش و زندگی اجتماعی را در کنار همسن و سالان خود تجربه میکنند.
بر اساس اعلام ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، امسال همزمان با بهار تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس، قریب به ۲۰۵ هزار دانشآموز سال تحصیلی جدید را در ۲۰۳۵ مدرسه استان چهارمحال و بختیاری آغاز میکنند و بالغ بر ۱۵ هزار معلم و مربی در استان به امر تعلیم و تربیت آیندهسازان ایران اسلامی میپردازند.
برای اطلاع از تمهیدات پیشبینی شده در حوزههای آموزشی، پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت در مدارس استان، گفتگوی مهر با معاونین ادارهکل آموزش و پرورش استان از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
مهمترین تمهیدات آموزش و پرورش در حوزه پرورشی و فرهنگی
ذوالفقار علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن نوروز دانش و آغاز سال تحصیلی جدید و نیز گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اهمیت بهار تعلیم و تربیت، اظهار کرد: در این ایام همه آحاد جامعه به نوعی درگیر بازگشایی مدارس هستند و کسی در این شهر و دیار نیست مگر اینکه مرتبط با نظام تعلیم و تربیت باشد بنابراین جایگاه والای این ایام باید در جامعه تبیین شود تا همه کمک کنند زیرا آموزش و پرورش متعلق به همه است.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه از چند ماه قبل پروژه مهر ناظر به بازگشایی مدارس در استان آغاز شده است، ادامه داد: دشمن نیز در جبهه مقابل، پروژه خودش را با هدفگذاری بر نوجوانان و جوانان این مرز و بوم آغاز کرده و رسانههای بیگانه سخت مشغول کار هستند تا با سیاهنمایی و روایت وارونه واقعیتها، نظام تعلیم و تربیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند.
علیخانی در خصوص مهمترین تمهیدات آموزش و پرورش در حوزه پرورشی و فرهنگی، اظهار کرد: از هفته گذشته، تجهیز و نوسازی، بهسازی و زیباسازی، غبارروبی و آمادهسازی نمازخانههای مدارس استان آغاز شده است. از ۲ هزار و ۳۵ آموزشگاه استان، ۷۰۰ مدرسه نمازخانه مستقل دارند و اقامه نماز در دیگر مدارس نیز با تصمیم مدیران در سالنها یا کلاسها اقامه خواهد شد.
وی بهسازی و زیباسازی مدارس را یک اولویت مهم برای استقبال مطلوب از دانشآموزان نمازخوان دانست و افزود: در این راستا، بخشی از کار را جهادگران طرح «شهید عجمیان» در تابستان انجام دادند و مابقی نیز با همت خیران و خانوادههای دانشآموزان و عوامل اجرایی مدارس اجرایی شد.
تجهیز و آمادهسازی نمازخانههای مدارس استان
علیخانی نماز را مهمترین کار تربیتی از نگاه قرآن و روایات عنوان کرد و افزود: همه خوبیها و فضائل در پرتو یک نماز اثربخش و واقعی حاصل میشود لذا امسال نگاه ویژهای به اقامه این واجب دینی وجود دارد و تمامی تمهیدات برای این مهم اندیشیده شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: بالغ بر ۳۶۰ روحانی و طلبه طرح امین و هجرت با آموزش و پرورش همکاری دارند و با حضور در مدارس ضمن پیشبرد اهداف پرورشی، زنگ نماز را نیز برپا میکنند.
علیخانی با اشاره به تمهیدات برپایی ویژهبرنامه «نماز الفبای تربیت» با موضوع برپایی نمازهای جماعت در روز اول مهر، گفت: این برنامه امروز اول مهرماه با حضور ائمه جمعه و جماعت برگزار میشود؛ برنامه محوری نماز الفبای تربیت در مرکز استان نیز با حضور نماینده ولی فقیه در استان در مدرسه باب الحوائج (ع) شهرکرد برپا خواهد شد.
وی از درج وقت نماز در برنامه رسمی مدارس خبر داد و گفت: زنگ نماز به مدت ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت در تمامی مدارس استان همچون سال گذشته اجرایی خواهد شد و طلاب خواهر و برادر ما را در این امر یاری میکنند.
برنامه آغاز مدارس متفاوت از سالهای گذشته برگزار میشود
علیخانی اظهار کرد: تمام تلاش ما این بوده که امروز برنامههای آغاز مدارس همراه با نشاط و شادابی و نشر ارزشهای ملی و دینی باشد که در این راستا بخشهایی همچون اهتزاز پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود کشورمان، اجرای سرود ای ایران و … پیشبینی و توزیع پرچم نیز با اولویت مدارس دولتی و دوردست انجام شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای معلم و دانشآموز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در قالب طرح «لالههای روشن» اقداماتی همچون نواختن زنگ مقاومت، تهیه و نصب المانها و تصاویر شهدا در مدارس و فضاسازی شهدایی مدارس متناسب با هفته دفاع مقدس، نصب نقشه ایران و نیز اجرای برنامههای تبیینی متناسب با سن دانشآموزان به تمام مدارس ابلاغ شده و انجام گرفته است.
امید و نشاط؛ روح حاکم بر فعالیتهای پرورشی مدارس
علیخانی بر اهمیت مشارکت دانشآموزان در برنامههای فرهنگی و مذهبی و فعالیتهای پرورشی مدارس تأکید کرد و یادآور شد: رویکرد نظام تعلیم و تربیت این است که هر دانشآموز حداقل در یک تشکل عضو و دارای یک نقش باشد و نوجوانان و جوانان نه فقط در برنامهها حضور داشته باشند بلکه فعالانه نقشآفرینی کنند که در این راستا مجموعههایی همچون بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای دانشآموزی، شوراهای دانشآموزی و … پای کار آمدند.
وی با بیان اینکه همه مدارس اعم از دولتی و غیردولتی باید اهتمام لازم را نسبت به فعالیتها و برنامههای پرورشی داشته باشند، افزود: خوشبختانه دانشآموزان نیز از این برنامهها استقبال میکنند و کسب موفقیتها در مسابقات و جشنوارهها و رویدادهای مختلف در عرصه ملی گواه این موضوع است.
علیخانی تقویت هویت ایرانی اسلامی، نشاط و شادابی و امیدافزایی را سه رویکرد مهم در نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: امیدبخشی و شور و نشاط باید روح حاکم بر تمام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، پرورشی و ورزشی مدارس باشد تا دانشآموزان با حس و حال خوب و در فضایی مطلوب پرورش یابند.
پایش رفتاری و روانی دانشآموزان در قالب طرح «نماد»
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش در خصوص مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدارس، توضیح داد: در قالب ابرنرمافزار «نماد» یا نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان غالب بر ۱۵۰ آسیب اجتماعی احصا شده که دانشآموزان بهصورت خوداظهاری یا با کمک مدیران خود ثبت میکنند و برای رفع آسیب به کارشناسان ارجاع داده میشوند.
وی افزود: سال گذشته ۹۱ هزار دانشآموز استان پایش رفتاری و روانی شدند و تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و شورای ائتلاف نماد متشکل از چندین نهاد متناظر اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، کمیته امداد، بهزیستی و … در راستای کنترل و تقلیل آسیبها فعالیت میکند.
علیخانی با بیان اینکه آموزش و پرورش حلقهای از زنجیره مبارزه با آسیبهای اجتماعی است، افزود: در حال حاضر ۱۸ مرکز مشاوره آموزش و پرورش فعال است اما میطلبد خانواده و جامعه نیز نقش خود را ایفا کنند و آموزش و پرورش اساساً یک نهاد تربیتی و فرهنگی برای پیشگیری از آسیبها بهشمار میرود.
آغاز فعالیت ۹۰۰ مدرسه متوسطه اول و دوم و هنرستان استان
در ادامه، عبدالرضا خسروی، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با اشاره به اینکه از ۲ هزار و ۳۵ آموزشگاه سراسر استان، ۹۰۰ مدرسه متوسطه اول و دوم و هنرستان است، اظهار کرد: ۹۰ هزار دانشآموز دختر و پسر متوسطه اول و دوم از امروز فعالیت تحصیلی خود را آغاز میکنند.
خسروی با ذکر اینکه قریب به ۱۵ هزار هنرجو نیز در هنرستانهای سراسر استان سال تحصیلی را آغاز میکنند، ادامه داد: آغاز فعالیت رسمی مدارس از ۷:۳۰ دقیقه است اما ابلاغ شده که مدارس از ۷ صبح به روی دانشآموزان باز شود و ۱۵ دقیقه برنامه صبحگاهی نیز باید برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت مدارس سراسر استان بهصورت حضوری است، افزود: دانشآموزان و خانوادهها توجهی به شایعات فضای مجازی نداشته باشند.
خسروی با تأکید بر رویکرد آموزش و پرورش در ارتقای عدالت با تکیه بر ارتقای کیفیت آموزش، توضیح داد: در این راستا دورههای توانمندسازی همه معلمان آموزش و پرورش در شهریورماه برگزار شد و این آموزشها در طول سال نیز در روزهای پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
معاون آموزشی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این معلمان در مناطق ۱۷ گانه و در طی ۲ روز آموزشهای لازم را در چهار محور شامل سنجش و ارزشیابی، فنآوریهای نوین، روشهای نوین تدریس و یادگیری کارآمد دریافت کرد.
خسروی از برگزاری دورههای توانمندسازی مدیران مدارس نیز خبر داد و گفت: این افراد در قالب الگوی مدارس تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آموزش دیدند؛ لذا مدیران مدارس بتوانند برنامهریزی لازم در راستای تحقق مدارس تراز سند تحول را در دستور کار قرار دهند و امیدواریم با این تلاشها یک مهر متفاوت را داشته باشیم.
وی در خصوص توزیع کتب درسی دانشآموزان، تصریح کرد: از ۲۰۵ هزار دانشآموز استان بالغ بر ۱۹۹ هزار نفر در سامانه رسمی کتب درسی درخواست خود را ثبت و قریب به ۸۷ درصد دانشآموزان نیز کتابهای خود را دریافت کردند.
توزیع متوازن رشتههای نظری و فنی حرفهای
خسروی ادامه داد: حدود شش هزار دانشآموز هنوز اقدامی برای دریافت کتاب نداشتند که عموماً مربوط به دانشآموزان روستایی با عشایری هستند که به اینترنت دسترسی نداشتند؛ پیشبینی میشود با حضور در مدرسه درخواست آنها توسط مدیران مدارس ثبت خواهد شد.
خسروی به توزیع متوازن رشتهها نیز اشاره و بیان کرد: سیاست آموزش و پرورش این است که در پایان برنامه توسعه هفتم باید به رقم ۵۰ درصد رشتههای نظری و ۵۰ درصد رشتههای فنی حرفهای برسیم که در این راستا همه هنرستانها با رویکرد فنی به ادامه کار میپردازند.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴۱ درصد دانشآموزان استان در هنرستانها تحصیل میکردند، افزود: خوشبختانه نگاه مطلوبی نسبت به هنرستانها در بین دانشآموزان شکل گرفته و پیشبینی میشود این رقم امسال به ۴۵ درصد برسد؛ توصیه ما نیز این است که دانشآموزان هنرستانها را انتخاب کنند زیرا در کنار تحصیل میتوانند یک فن و مهارت کاربردی را نیز کسب کنند.
۱۷ هزار کلاساولی بهار علم و معرفت را جشن گرفتند
در ادامه، نصرتالله محمودی، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری جشن «شکوفهها» در استان همزمان با سراسر کشور، گفت: روز گذشته بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ دختر و پسر کلاساولی در استان آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت را جشن گرفتند.
وی در خصوص وضعیت ترک تحصیل دانشآموزان در استان، بیان کرد: علت ترک تحصیل دانشآموزان توسط مدیران مدارس و مسئولان آموزشی نواحی و مناطق در پایان ارزشیابی نوبت اول و دوم انجام میگیرد.
محمودی گفت: خوشبختانه چهارمحال و بختیاری بهترین عملکرد را در حوزه بازگشت دانشآموزان ترک تحصیل و بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی داشته است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در حوزه بازماندگان از تحصیل، هفت دهم درصد دانش آموزان در سن ابتدایی از تحصیل بازماندند که از این میزان، توانستیم ۲۵ درصد دانشآموزان را مجدداً جذب مدارس کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه ترک تحصیل ۴۵ صدم درصد دانشآموزان ترک تحصیل کردند که تلاش شد بیشترین تعداد آنها را با کمک شوراهای آموزش و پرورش و همه دستگاهها جذب کنیم.
محمودی با تأکید بر اینکه در برخی موارد این دانشآموزان امکان بازگشت به تحصیل نداشتند و آموزش و پرورش امکان خدمات به آنها ندارد، گفت: بخشی از بازماندگان باید تحت حمایت بهزیستی باشند و شامل دانشآموزان معلول جسمی حرکتی یا ذهنی هستند.
آمادهسازی و تجهیز مدارس استان برای ورزش دانشآموزی
در ادامه، فخرالدین اسدی، معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویشهای «مهر با نشاط» و «میدان همدلی» با هدف تأمین فضا، امکانات و تجهیزات ورزشی ویژه دانشآموزان همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، در روزهای منتهی به اول مهرماه، ۱۳ هزار قلم کالا به ۱۳۰۰ مدرسه استان با اولویت مناطق محروم ارسال شد و نیز، ۲۳ فضای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
اسدی ادامه داد: در راستای گسترش و بهینهسازی فضاهای ورزشی مدرسهای، در یکی دو هفته آینده تعدادی چمن مصنوعی در مدارس استان افتتاح میشود.
وی از اجرای برنامه «میدان پویا» در مدارس استان خبر داد و گفت: این برنامه در پنج بخش در فصل تابستان اجرا شد و در طول سال تحصیلی نیز در بخشهای دانشآموز پویا، خانه پویا، خانواده پویا، شهر پویا و رویداد پویا اجرا خواهد شد.
اسدی اظهار کرد: برپایی المپیادهای درونمدرسهای امسال بهصورت خاص پیگیری میشود و برنامهریزی جدید و مؤثری برای نشاط بخشی به مدارس با اجرای این رویداد در دست اقدام است.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش بر اهمیت ورزش و شادابی مدارس تأکید کرد و افزود: ورزش یکی از راهبردیترین و اساسیترین مباحث تعلیم و تربیت است که اگر در مدارس محقق شود، اهداف آموزشی و تربیتی نیز محقق خواهد شد.
ورزش از راهبردیترین مباحث تعلیم و تربیت است
اسدی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزی، اظهار کرد: سال گذشته چهار دانشآموز از استان به مسابقات جهانی اعزام شدند و چهار مدال خوشرنگ برای کشور و استان کسب کردند.
وی از تفاهمنامه آموزش و پرورش با دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حوزه بهداشت و سلامت دانشآموزان خبر داد و گفت: برنامههای مکملیاری، غربالگری و مباحثی همچون بهداشت دهان و دندان و … با همکاری علوم پزشکی پیش خواهد رفت.
اسدی با تأکید بر تجهیز ۱۹۵ مدرسه استان به سرویس بهداشتی، گفت: همچنین در مبحث پایگاه تغذیه سالم مدارس برنامهریزی انجام گرفته و سایر اقدامات حوزه سلامت در دست انجام است.
