  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

برگزاری آیین استقبال از دانشجویان نوورود دانشگاه علامه ۳ تا ۱۲ آبان

برگزاری آیین استقبال از دانشجویان نوورود دانشگاه علامه ۳ تا ۱۲ آبان

آیین استقبال از دانشجویان نوورود سال تحصیلی ۱۴٠۵-۱۴٠۴ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ۳ تا ۱۲ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از دانشجویان نوورود سال تحصیلی ۱۴٠۵-۱۴٠۴ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ۳ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴٠۴ انجام می‌گیرد. زمان بندی برگزاری آیین استقبال از دانشجویان به شرح زیر است.

کد خبر 6630588
زهرا سیفی

