مریم جمالی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه شاهنامه فردوسی در ادبیات جهانی اظهار داشت: شاهنامه تنها یک اثر حماسی نیست، بلکه بهعنوان یکی از ارکان هویت ملی ایرانیان شناخته میشود.
وی افزود: این اثر عظیم در کنار دیگر آثار حماسی جهانی چون ایلیاد هومر و انئید ورژیل، دارای ویژگیهای خاص خود است که آن را از دیگر آثار مشابه متمایز میکند.
وی افزود: فردوسی در شاهنامه نه تنها به نقل داستانهای اسطورهای پرداخته، بلکه در دل این داستانها مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی نهفته است که برای هر نسل قابل استفاده است.
وی گفت: شاهنامه کتابی است که در گذر زمان همواره بهعنوان مرجعی برای شناخت فرهنگ، تاریخ و فلسفه ایران مطرح بوده و باید به نسل جدید منتقل شود.
جمالی در ادامه به ضرورت بازخوانی شاهنامه در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: برای اینکه این اثر با شکوه همچنان در دسترس نسلهای جدید قرار گیرد، باید با روشهای نوین آموزشی مانند استفاده از رسانههای دیجیتال، انیمیشن و تئاتر، به شکلی جذاب و قابل فهم برای جوانان معرفی شود.
پژوهشگر فرهنگ و ادب در ادامه افزود: شاهنامه با تمامی ویژگیهایش میتواند ابزاری مؤثر در تربیت اخلاقی و اجتماعی باشد. داستانهای آن از عشق، ایثار، صداقت و مبارزه با ظلم، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در سطح جهانی نیز قابل تأمل است. در صورتی که به این آثار با دیدی نو و با ابزارهای مناسب پرداخته شود، میتواند در تقویت هویت فرهنگی و ملی امروز بسیار مؤثر باشد.
جمالی در پایان سخنان خود بر لزوم حفظ و نگهداری این میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: شاهنامه فردوسی میراثی است که باید از نسل به نسل منتقل شود و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای معرفی هرچه بهتر آن به نسلهای آینده استفاده کرد.
وی بر ضرورت توجه به شاهنامه نه تنها به عنوان یک اثر ادبی، بلکه بهعنوان یک سند فرهنگی و هویتی که هنوز میتواند در مسیرهای مختلف آموزشی و هنری نقشآفرینی کند، تاکید کرد.
