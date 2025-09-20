به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار جهرمی عصر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه سمنان با تاکید بر اینکه کوشش و مجاهدت در مسیر علم آموزی باید سرمشق همه طلبه‌ها در حوزه‌های علمیه واقع شود، ابراز داشت: انتظار می‌رود طلبه‌ها در کنار علم پژوهی به ورزش و ریاضت نیز توجه کنند.

وی با بیان اینکه طلبه‌ها باید به تحصیل علاقه مند و به پژوهش و تحقیق بپردازند، افزود: تبیین بیانیه گام دوم انقلاب مسئولیت بزرگی که طلبه‌ها باید نسبت به آن اشراف داشته باشند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور بابیان اینکه هدف از این مراکز نشان دادن راه درست و پیشگیری از ورود افراد به ورطه گمراهی است، ابراز داشت: از کارکردهای مهم حوزه‌های علمیه تبلیغ دین و ترویج سنت و سیره انبیا و اولیای خدا است.

شب زنده دار با بیان اینکه حوزه‌های علمیه در پایداری اسلام نقش مهم و سازنده دارند، تصریح کرد: امروز طلبه‌ها باید مراقب هجمه‌های فرهنگی از طریق شبکه‌های مجازی بوده و برای تحصیل و تبلیغ دین تلاش کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود طلبه‌ها برای رسیدن به موفقیت یک عالم دینی نکاتی مانند دلسوزی، خیرخواهی، عدم وابستگی به دنیا، مجاهدت برای احقاق حق و مردم داری را به دقت رعایت کنند.