سهم مبلغان در «طرح امین» افزایش یابد؛ حضور کمرنگ طلاب در مدارس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه سمنان با بیان اینکه ۸۰۰ طلبه مرد و هزار و ۲۳۰ طلبه زن در حوزه‌های علمیه استان سمنان مشغول تحصیل هستند، ابراز داشت: ترویج فرهنگ دینی از مهمترین اهداف حوزه‌های علمیه باید توسط طلبه‌ها پیگیری شود.

وی با بیان اینکه نقش طلبه‌ها در جامعه آگاهی بخشی و ایجاد روشن گری در جامعه است، افزود: مسیر علما نیز نقش آفرینی در برنامه‌های تبیینی است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن به دنبال مسموم سازی ذهن جوانان و ایجاد جنگ روانی است، ابراز داشت: در این جنگ طلبه‌ها نقش مهم دارند و باید برای جهاد تبیین تلاش کنند.

مطیعی با بیان اینکه طرح امین مدارس بهره گیری یک روحانی و مبلغ در جمع دانش آموزان مدارس است، تصریح کرد: هدف این طرح پیشبرد فعالیت‌های دین محوری است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود ۲۰۰ مبلغ در قالب «طرح امین» سهم مدارس سمنان در این طرح هفت طلبه مرد است، افزود: انتظار می‌رود این سهم بیشتر شود.