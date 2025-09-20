به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ریاست اصغر جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضائیه و با حضور سید محمد بطحائی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس آئین‌نامه مصوب شورای اجتماعی کشور برگزار شد.

سید محمد بطحائی درباره این جلسه گفت: در این جلسه، ابتدا حدود انتظارات و وظایفی که کارگروه بر عهده دارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نکاتی به‌عنوان نقشه راه این کارگروه به استحضار اعضا رسید. این ملاحظات شامل توجه به احکام برنامه هفتم توسعه، نکات مندرج در قانون برنامه پیشرفت و همچنین توصیه‌های مقام معظم رهبری در جلساتی است که ایشان شخصاً در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی اداره فرمودند.

معاون وزیر کشور گفت: همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. رئیس کارگروه نیز نکاتی در زمینه ارتباط میان جرم و آسیب‌های اجتماعی مطرح کرد که مقرر شد در جلسه‌ای مستقل با حضور اعضا در قوه قضائیه و بر اساس آمار ۱۳ ساله جرایم کشور در ۲۰ جرم با بیشترین فراوانی، بررسی‌های کارشناسی و دقیق‌تری صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: بر اساس آئین‌نامه جدید، شورای اجتماعی کشور تنها سه کارگروه خواهد داشت؛ کارگروه آسیب‌های اجتماعی که امروز نخستین جلسه آن برگزار شد، کارگروه سرمایه اجتماعی به مسئولیت دکتر شالچی، معاون وزارت علوم، و کارگروه پایش و نظارت به مسئولیت سازمان امور اجتماعی.

بطحائی گفت: امیدواریم با این ترکیب و اعضای جدید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و گسترش سرمایه اجتماعی با شتاب بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود.