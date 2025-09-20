به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روابط عمومی حزبالله روز شنبه با صدور فراخوانی، خواستار حضور گسترده لبنانیها در سالروز شهادت «سید حسن نصرالله» و «سید هاشم صفیالدین» شد.
روابط عمومی حزبالله امروز طی یک فراخوان، خواستار حضور گسترده لبنانیها در اولین سالروز شهادت شهیدان «سید حسن نصرالله» و «سید هاشم صفیالدین» (دو دبیرکل سابق حزب الله) شد.
در این فراخوان آمده است: از مردم دعوت میکنیم در مراسم گرامیداشت شهیدان نصرالله و صفیالدین که در تاریخ ۲۷ سپتامبر (پنجم مهرماه) ساعت ۴:۳۰ عصر به وقت محلی برگزار میشود، شرکت کنند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان جمعه ششم مهرماه ۱۴۰۳ در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.
