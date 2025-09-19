به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی درخطبه های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: همان گونه که امام علی (ع) می‌فرمایند زندگی دنیا بسیار کوتاه است اما پس از آن، زندگی در آخرت طولانی و جاودانه خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته افزود: متقین کسانی هستند که به کوتاهی عمر دنیا و گذر سریع آن آگاه‌اند و به همین دلیل خود را برای زندگی ابدی آخرت آماده می‌کنند.

امام جمعه گرگان با تأکید بر اهمیت صبر در برابر وسوسه‌های دنیا، گفت: دنیا محل امتحان و آزمایش است و از آن جایی که مال، مقام و شهوت نفسانی، جاذبه‌ای بسیار قوی دارند، بسیاری از انسان‌ها در این دام گرفتار می‌شوند.

وی افزود: در مسیر زندگی، خیلی‌ها حاضرند برای رسیدن به لذت‌های زودگذر و دنیایی، ارزش‌ها و کرامت انسانی خود را فدا کنند و حتی به ظلم و غصب روی آورند.

دوری از دلبستگی‌های نفسانی؛ رمز موفقیت متقین

نورمفیدی با اشاره به وضعیت متقین اظهار کرد: متقین کسانی هستند که در برابر جاذبه‌های دنیوی صبورند و خود را اسیر دنیا نمی‌کنند. آنها دنیا را فقط وسیله‌ای می‌دانند که باید در مسیر آخرت از آن استفاده کنند.

وی افزود: این افراد به طور مداوم مراقبند که دلبستگی‌های نفسانی و مادی، آنها را از راه خدا منحرف نکند.

امام جمعه گرگان با بیان آیات قرآن گفت: خداوند می‌فرماید: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَّقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا» و همچنین می‌فرماید «وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ»»؛ یعنی زندگی دنیا بازی و سرگرمی زودگذر است و نباید به آن دل بست.

تجارت دنیا و آخرت؛ تعادل لازم در زندگی مؤمنان

نورمفیدی در ادامه گفت: متقین تجارت سودمندی انجام می‌دهند؛ یعنی در دنیا تلاش می‌کنند اماهمیشه یاد آخرت را دارند و از گرفتار شدن در دام دنیا پرهیز می‌کنند.

وی افزود: اگر انسان تنها به دنبال دنیا باشد و آخرت را فراموش کند، در واقع زیان دیده است؛ اما اگر آخرت را در نظر داشته باشد و دنیا را وسیله‌ای برای رسیدن به آن بداند، تجارت وی سودمند خواهد بود.

نورمفیدی خطاب به همه اقشار جامعه گفت: ما باید خودمان را از دام دنیای فریبنده حفظ کنیم و بدانیم که دنیا جای ماندن نیست. بهترین راه، صبر در برابر مشکلات و وسوسه‌ها و توجه به آخرت است.

پیگیری ۱۶ ساله مشکلات سهامداران گلستان

نورمفیدی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی مشکلات سهامداران پتروشیمی در استان گفت: این مشکل مربوط به حدود ۱۶ تا ۱۷ سال است که باقی مانده و هنوز به طور کامل حل نشده است.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، از ایشان درخواست شده که موضوع در جلسه سران قوا با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس مطرح و برای حل آن اقدام شود.

امام جمعه گرگان گفت: خوشبختانه پس از بازگشت ایشان، اطلاع داده شد که مشکل توسط ریاست دادگستری استان تا حد زیادی حل شده است و امیدواریم این روند ادامه یابد تا ۹۰ هزار سهامدار این مجموعه به آرامش برسند و این پروژه بزرگ بتواند تأثیر مثبت در استان داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، ایران کشوری جنگ طلب نبوده، نیست و نخواهد بود. اگر جنگی بوده، تحمیل شده و ما هرگز دنبال جنگ نبوده‌ایم. دفاع ما چه در دوران ۸ سال دفاع مقدس و چه در دفاع ۱۲ روزه اخیر هم مردانه و هم مقتدرانه بوده است.

نورمفیدی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و معلمان، بر نقش حیاتی آموزش و پرورش در تربیت مدیران آینده کشور تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش فقط کسب دانش نیست بلکه باید به دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیری، فرهنگ و نگاه درست به آینده را آموزش داد.

امام جمعه گرگان به حرکت کاروان ثموده که شامل ۷۰ کشتی از ۴۴۵ کشور به سمت غزه است اشاره کرد و آن را یک فریاد بشری علیه ظلم و سکوت جهانی دانست.

وی گفت: این کاروان شامل مسیحیان، یهودیان و انسان‌های آزاده‌ای است که علی‌رغم خطرات، برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطین حرکت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این حرکت نمادی از همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین است و بشریت علیه جنایت‌های رژیم اشغالگر فریاد می‌زند.