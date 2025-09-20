خور گور سوزان بندرعباس پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی از اجرای عملیات پاکسازی خور گور سوزان توسط خدمات شهری مناطق شهری خبر داد و گفت: خورها در شهرهای ساحلی همچون بندرعباس، بخشی جداییناپذیر از هویت شهری و منظر طبیعی ما هستند. اگر این مسیرهای آبی به موقع پاکسازی نشوند، علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و تعفن، میتوانند محل تجمع زباله، پاتوقهای غیرمجاز و بر هم خوردن آرامش و نظم شهری شوند.
وی با اشاره به اهمیت نظافت و زیبایی سیمای شهری افزود: خورها چشمانداز طبیعی در دل شهر هستند و حفاظت از آنها به معنای حفاظت از زندگی شهری سالم است. شهرداری بندرعباس با تمام ظرفیت در حال تلاش برای بهبود وضعیت این محدودههاست، اما تحقق شهری پاکیزه بدون مشارکت شهروندان امکانپذیر نیست.
شهردار بندرعباس در پایان تأکید کرد: از تمامی شهروندان عزیز درخواست میکنم در حفظ نظافت شهر همراه شهرداری باشند و از دستگاهها و سازمانهای متولی نیز انتظار میرود در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، شهرداری را در این مسیر یاری کنند.
