جمع آوری نامناسب زباله در پایتخت اقتصادی ایران/ لزوم پاکسازی محلات

به گزارش خبرنگار مهر، اگر کشورهای توسعه یافته، مشکلی به اسم دفع زباله ها دارند، یک گام مهم عقب تر از آنها، ما مشکلی به اسم پخش زباله و جمع آوری آن در محیط زیست نیز داریم.

جوهای آب، سطل روان زباله و خاکروبه است و کوچه، خیابان و طبیعت، از کوهستان گرفته تا سواحل دریا در شمال و جنوب کشور و حاشیه جاده ها، همه سطل های زباله بی انتهای عده ای از مردم است.

شاید بیراه نباشد اگر بپذیریم که بر اساس تجربه "استفاده از کمربند ایمنی"، کوتاهی اصلی از سوی نهادهای حکومتی در این باره صورت پذیرفته و این روند، ادامه دارد. استفاده از کمربندهای ایمنی وقتی نهادینه شد که نهادهای حکومتی، چه خودروسازها که برخی برای صرفه جویی اساسا کمربند ایمنی را از خودروهای تولیدی خود حذف کرده بودند، چه نیروی انتظامی و چه رسانه ها، برای جا انداختن الزام استفاده از کمربند دست به دست هم دادند.

در مورد نظافت شهری و حفظ محیط زیست متاسفانه این عزم هنوز شکل نگرفته و اگر اقدام چندی پیش شهرداری تهران را در انتخاب روز 23 تیر به عنوان روز بدون نایلکس، در نظر نگیریم، عملا نهادهای دولتی به مساله نظافت کاملا بی اعتنا هستند و عجب است که این نشانه «ایمان»، بر اساس النظافة من الایمان، چنین در بندرعباس مهجور و منکوب است.

سازمان مدیریت پسماندها و خدمات شهری شهرداری بندرعباس که وظیفه نظارت بر عملکرد پیمانکاران و نظافت شهر را بر عهده دارند در این ماههای اخیر مورد هجمه انتقادات شهروندان و اعضای شورای شهر و حتی برخی از مدیران دستگاه های دولتی قرار گرفته اند.

علیرغم اینکه شهر بندرعباس در بسیاری از مناسبتهای مختلف توسط مدیران و مسئولان به عنوان شهر گردشگری، توریستی و اقتصادی بیان می شود اما ارائه خدمات شهری و نظافت از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا منظر شهری و نظافت در وهله اول مورد توجه گردشگران و مسافران قرار می گیرد.

سازمان خدمات شهری شهرداری، جدای از اینکه سطل های زباله معابر را منظم و مرتب تخلیه نمی کنند، از ایجاد ارتباط منطقی و مستقیم بین تعداد سطل های زباله و زباله تولیدی عاجزند و کارگران زحمت کش زیر مجموعه را به حداقل تجهیزات بهداشتی و همچنین تجهیزاتی که متناسب با حجم زباله ها به کار آنان سرعت ببخشید، مجهز نمی سازند.

در شهری که چشمان مردم به زشتی زباله ها عادت کند، به بقیه زشتی ها نیز عادت می کند. اینجا بندرعباس است، شهری که مهم ترین بنادر تجاری ایران را در اختیار دارد و شهردارش، نوروز امسال، این جا و آن جا به مسافران نوروزی، ورودشان را به «پایتخت اقتصادی ایران» خیر مقدم گفته بود.

محمد جواد سلطان زاده شهردار بندرعباس در بسیاری از جلسات شورای شهر به دفاع از عملکرد شهرداری و نحوه نظافت آن پرداخته و توپ بی فرهنگی را در زمین شهروندان می اندازد و نبود فرهنگ شهروندی و نداشتن اهرم برخوردی و تنبیهی با مغازه داران و شهروندان را عامل افزایش تولید زباله ها و انباشت آن در کوچه و بازار عنوان می کند.

با این زباله ها بندرعباس شبهاتی به شهر توریستی ندارد

فیصل دانش عضور شورای شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود جمع آوری زباله ها در سطح شهر بندرعباس عنوان کرد: همیشه عنوان می کنیم شهر بندرعباس یک شهر توریستی و گردشگری است اما کوتاهی شهرداری در جمع آوری زباله ها از سطح شهر کاملا چهره شهر را نازیبا و بدور از یک شهر توریستی کرده است.

دانش با اظهار اینکه به نقاط مختلف برخی از محلات به درخواست شهروندان جهت بازدید رفته است، بیان داشت: تنضیف شهر بسیار ضعیف است و در برخی از محلات ملکها و زمینهای بدون استفاده به محل انباشت زباله تبدیل شده است. حتی در یکی از محلات شهر بندرعباس شاهد آن بودم در یک نقطه در فاصله کم از هم دو محل توسط مردم به محل زباله تبدیل شده بود.

وی افزود: متاسفانه شهرداری در جمع آوری زباله ها کوتاهی می کند و وعده هایی که در ماه های گذشته به اعضای شورا در خصوص تنضیف شهر داد عملی نکرده است.

وضعیت نظافت شهر وخیم است

طاهر قریشی دیگر عضو شورای شهر بندرعباس هم در انتقاد نسبت به عملکرد شهرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت نظافت شهر روز به روز وخیم تر می شود. حتی پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران شهرداری در عدم جمع اوری به موقع زباله های شهری تاثیر دارد.

قریشی با تاکید بر اخذ تصمیمات مناسب از سوی شهردار بندرعباس، افزود: وضعیت کنونی نظافت شهر غیرقابل قبول و غیر قابل دفاع است.

نظافت شهر دغدغه اصلی شده است

عبدالرضا بنی نعیم عضو شورای شهربندرعباس با بیان اینکه نظافت شهر در وضعیت بحرانی قرار دارد و به دغدغه اصلی شورای شهر و شهرداری تبدیل شده، اظهارداشت: هر روز شاهد گزارشات نارضایتی مردم از وضعیت نظافت شهر هستیم.

وی عنوان کرد: جمع شدن زباله در شهر به یک مد تبدیل شده و این وضعیت نگران کننده است، شهرداری باید با تغییر در روند انتخاب پیمانکاران مناسب وضعیت موجود را تغییر دهند.

محلات شهر بندرعباس پاکسازی می شود

حمید جمالی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به انتقادات شهروندان و اعضای شورای شهر بندرعباس اظهارداشت: در راستای هماهنگی صورت گرفته و با همکاری و هماهنگی نواحی 9گانه و عوامل اجرایی شرکتهای پیمانکار، طرح پاکسازی محلات در دستور کار این سازمان قرار گرفت. این طرح به صورت مستمر و در یک زمان بندی مشخص در سطح شهر آغاز و کلیه محلات در زمینه رفت و روب زباله ها پاکسازی می شوند.

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری بندرعباس با بیان اینکه پاکسازی محلات از زباله، نخاله و شاخ و برگ از جمله اهدافی است که سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس آن را دنبال می کند اضافه کرد:این سازمان می کوشد با رفع نواقص و اجرای احسن طرح رضایت شهروندان محترم را جلب کند.

جمالی یادآور شد: برای داشتن شهری سالم مردم باید در کنار مسئولان برای حفظ بهداشت تلاش کنند و زمانیکه همکاری تنگاتنگ مردم در این زمینه وجود نداشته باشد مسئولان به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند.

به گفته وی در مرحله اول این طرح با استفاده از کلیه امکانات و تجهیزات موجود در سطح منطقه و ادوات کمکی شامل دو دستگاه خاور و دو دستگاه نیز ده تن، دو دستگاه مینی لودر و 45 نیروی کارگری شهرک نبوت و شهرک توحید پاکسازی شد. مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری بندرعباس از شهروندان خواست پس از پاکسازی، در نگهداری محلات خود برای جلوگیری از هرگونه آلودگی با شهرداری همکاری کنند.

مسئولان شهرداری بندرعباس در حالی خبر از جمع آوری زباله ها در سطح شهر می دهند که طی یک سال اخیر بارها شهردار و مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری با حضور در شورای شهر قول مساعد برای رفع این مشکل داده اند ولی تا کنون مشکل پابرجاست.

تصور می شود شهردار بندرعباس، سکوت دوستداران پاکیزگی را حمل بر رضایت از خود کرده اند.