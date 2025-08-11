به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه در واکنش به حمله صهیونیست‌های اشغالگر به خبرنگاران در غزه اعلام کرد: ما سوگوار خبرنگارانی هستیم که به طرز غم انگیزی جان خود را در درگیری‌های غزه از دست دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است که پکن با هرگونه اقدام خطر آفرین علیه غیرنظامیان مخالف بوده و اقدامات خشونت آمیز در هدف قرار دادن خبرنگاران را محکوم می‌کند.

گفتنی است که محمد قریقع و أنس الشریف دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

در پی این حمله همچنین ۲ عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.

پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای پوشش رسانه‌ای تبدیل شد.