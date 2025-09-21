به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه انگلیسی تلگراف در این باره نوشت که کی یر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه بیانیه‌ای را صادر خواهد کرد و در آن عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور [مستقل] فلسطین اعلام می‌کند.

تلگراف در ادامه افزود: برای آرام کردن انتقادها نسبت به تصمیمش مبنی بر به رسمیت شناختن فلسطین، تحریم‌های جدیدی علیه حماس اعمال خواهد کرد.

پیش از این نیز پرتغال اعلام کرد که روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز جمعه شب خبر داد که کشورش، کشور مستقل فلسطینی را دوشنبه این هفته در سازمان ملل متحد به رسمیت خواهد شناخت.

وی تأکید کرد: مجدداً به محمود عباس اعلام کردم که فرانسه «روز دوشنبه در نیویورک» دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که علاوه بر فرانسه، ۹ کشور دیگر نیز در جریان کنفرانس نیویورک روز دوشنبه، دولت فلسطین را به‌رسمیت خواهند شناخت.