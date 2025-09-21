  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۳۴

انگلیس امروز یکشنبه فلسطین را به رسمیت می‌شناسد

انگلیس امروز یکشنبه فلسطین را به رسمیت می‌شناسد

یک رسانه انگلیسی گزارش داد که امروز یکشنبه قرار است نخست وزیر این کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه انگلیسی تلگراف در این باره نوشت که کی یر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه بیانیه‌ای را صادر خواهد کرد و در آن عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور [مستقل] فلسطین اعلام می‌کند.

تلگراف در ادامه افزود: برای آرام کردن انتقادها نسبت به تصمیمش مبنی بر به رسمیت شناختن فلسطین، تحریم‌های جدیدی علیه حماس اعمال خواهد کرد.

پیش از این نیز پرتغال اعلام کرد که روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز جمعه شب خبر داد که کشورش، کشور مستقل فلسطینی را دوشنبه این هفته در سازمان ملل متحد به رسمیت خواهد شناخت.

وی تأکید کرد: مجدداً به محمود عباس اعلام کردم که فرانسه «روز دوشنبه در نیویورک» دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که علاوه بر فرانسه، ۹ کشور دیگر نیز در جریان کنفرانس نیویورک روز دوشنبه، دولت فلسطین را به‌رسمیت خواهند شناخت.

کد خبر 6596070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها