گناوه-حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه گناوه گفت: دفاع مقدس،نماد حماسه و شکوه ملت ایران اسلامی است.
