۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

پراید با ۳۳ میلیون تومان خلافی در اصفهان متوقف شد

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه سواری پراید با ۳۳ میلیون تومان خلافی در محور اصفهان–نایین خبر داد و گفت: بخش عمده تخلفات این خودرو مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه «اصفهان–کوهپایه» حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان به نایین، یک دستگاه سواری پراید را به دلیل داشتن ۳۳ میلیون تومان خلافی متوقف و طبق مقررات قانونی توقیف کردند.

وی با اشاره به بررسی سوابق این خودرو افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات ثبت‌شده مربوط به سرعت غیرمجاز بوده که این موضوع نشان می‌دهد بی‌توجهی به قوانین، علاوه بر افزایش جرایم، می‌تواند ایمنی راننده و سایر کاربران جاده را به‌طور جدی به خطر بیندازد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر نقش رانندگان در کاهش حوادث جاده‌ای تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای پیشگیری از تصادفات و همچنین جلوگیری از توقیف خودرو است.

سرهنگ مولوی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس، ضمن حفظ سرمایه خود، سهم مهمی در ارتقای ایمنی محورهای برون‌شهری و کاهش سوانح رانندگی ایفا کنند.

