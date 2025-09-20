  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

آیت‌الله محفوظی (ره) عالمی محبوب در خدمت به علم و مردم بود

رودسر- مدیر حوزه علمیه گیلان با بیان اینکه آیت‌الله محفوظی (ره) عالمی محبوب و شاخص بود، گفت: این عالم ربانی به واسطه علم، تهذیب و خدمات اجتماعی جایگاه ویژه‌ای در بین مردم و جامعه علمی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امین نقدی عصر شنبه در مراسم سالگرد ارتحال عالم ربانی آیت‌الله محفوظی (ره) در مهدیه مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهرستان رودسر با اشاره به اهمیت دین در ساختن جامعه متعالی گفت: دشمنان دین تلاش می‌کنند با جداکردن دین از سیاست، جامعه متدین را تضعیف کنند.

وی افزود: آن‌ها از ابزارهای مختلف مادی و معنوی برای ایجاد این جدایی استفاده می‌کنند، اما روحانیت همواره در کنار مردم بوده و از دین صیانت کرده است.

نقدی آیت‌الله محفوظی (ره) را عالمی عامل، محبوب و شاخص معرفی کرد که نه تنها به دلیل علم، تهذیب و خدمات اجتماعی، بلکه به واسطه ارتباط نزدیک با مردم از جایگاه والایی برخوردار بود.

وی افزود: نقش فقها در صیانت از دین و هدایت جامعه بسیار کلیدی و مهم است و باید همواره در مسیر حمایت از مردم و حفظ ارزش‌های دینی کوشا باشیم.

این مراسم با قرائت دعا و یادبود این عالم وارسته به پایان رسید و حضور پرشور اقشار مختلف مردم و علما نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان در جامعه بود.

