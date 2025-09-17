  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۵

پیام تبریک سردار رادان به‌مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی

 فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی را تبریک گفت. متن تبریک به شرح زیر است:

قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب باعث شادی و شعف ملت سلحشور ایران گردید. بنده به نمایندگی از کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این دستاورد سترگ را تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

لحظات ادای احترام قهرمانان ملّی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات و غرور ملت بزرگ ایران بود. برای شما قهرمانان سرافراز، توفیق روزافزون و سربلندی در آوردگاه‌های جهانی از خداوند منّان آرزومندم.

