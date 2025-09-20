به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری شامگاه شنبه در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی در آستانه برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان در محل کمیته امداد با بیان اینکه طی سه سال گذشته ۴۲ اردوی جهادی محرومیت زدایی در استان سمنان برگزار شد، ابراز داشت: هدف اصلی این اردوها خدمات رسانی جامع درمانی و عمرانی به مددجویان بوده است.

وی با بیان اینکه در برگزاری این اردوها نهادها و دستگاه‌های مختلفی با کمیته امداد همکاری داشتند، افزود: در واقع هم افزایی اعضای این قرارگاه منجر به ارائه خدمت هر چه بیشتر به نیازمندان شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در راستای گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید استان تلاش شد تا مددجویان طعم خدمت را بچشند، ابراز داشت: اولویت کمیته امداد نیز رسیدگی به چهار حوزه مسکن، اشتغال، درمان و تحصیل مددجویان بود که خیران و نیکوکاران در آن نقش مهم ایفا کردند.

ذوالفقاری با بیان اینکه در آستانه بازگشایی مدارس شش هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش از بسته‌های نوشت افزار بهره مند شدند، تصریح کرد: حمایت از این فرزندان همچنان با قوت تا رسیدن به مدارج عالی دانشگاهی ادامه دار است.

وی با بیان اینکه دو هزار خدمت دندانپزشکی به مددجویان ارائه شده است، افزود: هزار واحد نیمه کاره نیز برای مددجویان در حال ساخت است که اینها تنها بخشی از اقدامات انجام گرفته هستند.