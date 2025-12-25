۱۹۷ اردوی جهادی برای رفع محرومیت در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کشاورزیان غروب پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان قرارگاه جهادی را کار تیمی برای رفع محرومیت در مناطق کمتر توسعه یافته معرفی کرد و اظهار داشت: در این اردوها افراد داوطلبانه به انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزش و خدمات و عمرانی در مناطق محروم میپردازند.
وی با تاکید بر اینکه در برگزاری این اردوها دستگاهها، نهادها و ارگانهای مختلفی با کمیته امداد در همکاری نزدیک قرار داشتند، ادامه داد: هدف اصلی برگزاری این اردوها در واقع خدمت رسانی به جامعه هدف بوده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان سمنان از برگزاری ۱۹۷ اردو جهادی توسط قرارگاه حاج عبدالله والی طی سال جاری در استان خبر داد و اظهار داشت: این اردوها در حوزه درمانی، سازندگی و فرهنگی بودند.
کشاورزیان با اشاره به اینکه هم افزایی اعضای این قرارگاه منجر به خدمت رسانی مردم مناطق محروم استان شده است، تصریح کرد: رویکرد این اردوها بر ارتقا سبک زندگی مددجویان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد بوده است.
وی افزود: در حوزه سازندگی خدماتی نظیر ساخت، تعمیر یا بهسازی مسکن و فضای جانبی محرومان، پیرامون درمان خدمات پزشکی، دندانپزشکی و مشاورههای سلامت، چشم پزشکی و غربالگری و مشاوره در ردههای مختلف سنی در زمینه فرهنگی به مردم ارائه شده است.
نظر شما