هوای مشهد در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد شامگاه بیستم و نهم شهریورماه با ثبت عدد ۱۰۶ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۰ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
پیش بینی میشود کیفیت هوا در اکثر نقاط استان، امشب و فردا تا پایان شب در شرایط ناسالم قرار داشته باشد.
اگرچه از صبح دوشنبه از شدت گرد و خاک کاسته خواهد شد، اما بیش از همه، امید ما به سامانه بارشی شمالی است که از صبح سهشنبه وارد استان شده و حداقل مناطق شمالی را تحتتأثیر قرار خواهد داد تا چالش این توده گرد و خاک برطرف شود.
