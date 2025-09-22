  1. استانها
روز پایانی تابستان؛ مشهد در محاصره هوای آلوده

مشهد- روز پایانی تابستان، مشهد با شاخص ۱۶۸ در وضعیت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها نفس می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه سی و یکم شهریورماه با ثبت عدد ۱۶۸ در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق رسالت و خیام جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد، در دو منطقه صدف و طرق در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

