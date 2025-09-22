روز پایانی تابستان؛ مشهد در محاصره هوای آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز دوشنبه سی و یکم شهریورماه با ثبت عدد ۱۶۸ در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
کیفیت هوا در مناطق رسالت و خیام جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد، در دو منطقه صدف و طرق در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد.
نظر شما