روز پایانی تابستان؛ مشهد در محاصره هوای آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه سی و یکم شهریورماه با ثبت عدد ۱۶۸ در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق رسالت و خیام جنوبی در وضعیت قابل قبول قرار دارد، در دو منطقه صدف و طرق در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.