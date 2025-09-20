  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

توزیع ۱۰۶ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی بین مدارس خراسان جنوبی

بیرجند – مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از توزیع تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان بین مدارس استان از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسارپور امروز (شنبه) در آیین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان (هدیه به دانش‌آموزان) اظهار داشت: بنا بر تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم، تجهیز مدارس به امکانات مورد نیاز یکی از اولویت‌های اصلی است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون ۱۰۶ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی برای مدارس خراسان جنوبی خریداری و توزیع شده است، افزود: از این مبلغ، ۶۰ میلیارد تومان طی سال گذشته اختصاص یافته و امروز نیز ۴۶ میلیارد تومان تجهیزات بین مدارس شهرستان‌های استان توزیع می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این تجهیزات به ۴۲ فضای افتتاحی مهرماه شامل مدارس، نمازخانه‌ها و سالن‌های ورزشی ارسال خواهد شد.

رخسارپور خاطرنشان کرد: تجهیزات شامل میز و صندلی، تجهیزات هوشمندسازی، لپ‌تاپ، ویدئو پروژکتور، رایانه و تجهیزات اداری است که امروز به صورت همزمان با سراسر کشور و با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر آموزش و پرورش، به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

