تأکید بر ارتقای هویت ملی و صیانت از نسل آینده در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه سادات ابراهیمی، صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در استان خراسان جنوبی که در هنرستان اندیشه شهرستان خوسف برگزار شد، با تبریک به دانشآموزان، فرهنگیان و اولیای آنان، بر جایگاه بیبدیل معلمان و دانشآموزان در مسیر رشد و تحول جامعه تأکید کرد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش خراسان جنوبی با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی را «مهر دانایی و شکوفایی» خواند و گفت: سرمایههای اصلی کشور نه منابع زیرزمینی، بلکه فرزندان این سرزمیناند که باید با جان و دل برای تعلیم و تربیت آنان کوشید.
ابراهیمی افزود: دولت چهاردهم عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت را در صدر برنامههای کلان خود قرار داده و با استفاده از ظرفیتهای ملی، تحقق نقشه راه سند تحول بنیادین را پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اجرای سرود ملی و آیینهای مدرسهای را نشانهای از هویت ملی و روحیه امیدآفرین نسل آینده دانست و بیان کرد: صیانت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای برنامههای درسی از اولویتهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.
وی در پایان ضمن تشکر از همکاری مسئولان استانی، از برگزاری یک سفر فرهنگی به مشهد مقدس برای گروه سرود دانشآموزی مدرسه خبر داد.
