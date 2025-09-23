ضرورت تأسیس مجتمع آموزشی مدرن در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح سهشنبه در آیین بازگشایی مدارس خراسان جنوبی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس به معلمان و دانشآموزان استان، اظهار کرد: معلمان دلسوز و دانشآموزان پر افتخار، بزرگترین سرمایه ایران اسلامی هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز فرآیند آموزش، تربیت و پژوهش ویژگیهای پیچیده و پویایی خاصی پیدا کرده که نیازمند تغییر رویکردهاست.
هاشمی با انتقاد از کمبود امکانات آموزشی استاندارد در استان، گفت: استانی که سومین مدرسه رسمی کشور و نخستین مدرسه دخترانه ایران را در کارنامه خود دارد، امروز حتی یک مجتمع آموزشی مدرن متناسب با استانداردهای روز ندارد.
وی با بیان اینکه در حالی که فرزندان این سرزمین باید بتوانند با اطمینان در مدارسی تحصیل کنند که زمینه رشد و حضور آنها را در عرصههای بینالمللی فراهم کند، گفت: انتظار میرود با همکاری استانداری و وزارت آموزشوپرورش، ساخت چنین مجتمع مدرنی در بیرجند محقق شود تا زمینه پرورش استعدادهای ناب دانشآموزان این خطه فراهم شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر عدالت آموزشی در خراسان جنوبی، بیان کرد: هنوز در برخی مناطق عشایری دانشآموزان دختر با پای پیاده مسیر مدرسه را طی میکنند که این مسئله زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه هر کودک در این استان نابغهای بالقوه است و باید زمینه شکوفایی آنها مهیا شود، گفت: ثروت واقعی استان، معادن یا منابع طبیعی نیست، بلکه دانشآموزانی هستند که با استعداد کمنظیر خود میتوانند آینده علمی و فناوری کشور را بسازند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی خطاب به دانشآموزان، گفت: شما امیدهای ایران اسلامی هستید و بهخاطر داشته باشید که با تلاش و پشتکار میتوانید در بالاترین عرصههای مدیریتی و علمی کشور بدرخشید.
با اشاره به مهاجرت نخبگان استان، هشدار داد: نسخه خراسان جنوبی در آموزشوپرورش متفاوت است و باید با رویکردی ویژه به مسائل این خطه پرداخته شود.
هاشمی یادآور شد: معلمان با وجود مشکلات فراوان، همچنان با عزت و تعهد وظایف خود را انجام میدهند و دولت و مجلس نیز باید متناسب با شرایط استان، برنامهریزی ویژهای برای رفع کاستیها داشته باشند.
