قالیباف: پرچم ایران و ایرانی تا همیشه بر بام جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چند روز پیش قهرمانی کشتی آزاد، امروز فرنگی؛ پرچم ایران و ایرانی تا همیشه بر بام جهان. خستگیناپذیری و غیرت کشتیگیران، دانش فنی بالا و شایستهسالاری مربیان محترم و مسئولیتپذیری و مدیریت جهادی رئیس و مدیران فدراسیون کشتی تحسینبرانگیز است. تبریک به پهلوانان تیم ملی کشتی فرنگی، به تمام شما افتخار میکنیم.»
