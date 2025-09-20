  1. استانها
دستگیری سارقان سریالی منازل مشهد

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: سه عضو باند سرقت منازل در مشهد که با خودروهای اجاره‌ای و پلاک جعلی فعالیت می‌کردند، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر و به هشت فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: گزارش سرقت‌های سریالی از خانه‌های مسکونی در کلانشهر مشهد کارآگاهان پلیس آگاهی را بر آن داشت به طور ویژه برای بررسی موضوع وارد عمل شوند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی با ررسی سرنخ‌های به دست آمده دریافتند عاملان این سرقت‌ها با یک دستگاه خودروی پژ و۲۰۷، از ابتدای امسال ۸ مرحله برای سرقت به مشهد آمده اند.

وی گفت: کارآگاهان پلیس با اقدامات گسترده اطلاعاتی هویت اعضای این باند شناسایی و هنگامی که برای ردگم کنی این بار با خودروی کوییک به مشهد آمده بودند آنان را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

مرادی افزود: ۳ متهم اهل استان‌های غربی کشور هستند و با اجاره سوئیت‌هایی در مناطق مختلف مشهدو استفاده از پلاک‌های جعلی و مغناطیسی سعی در گمراه کردن پلیس داشتند که ناکام ماندند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: از متهمان مقادیری اموال مسروقه، پلاک‌های جعلی و ابزار تخریب درب خانه‌های مسکونی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی قضایی دستگیری دیگر اعضای باند و مالخران در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.

