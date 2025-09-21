به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، عوامل انتظامی دستگیری سارق این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: تیم عملیات کلانتری مذکور در پی گشت زنی‌های هدفمند با مشاهده ۲ فرد که در حال تخریب درب خودروی ۲۰۶ بودند بلافاصله برای دستگیری آنها اقدام کرده ولی سارقان به محض مشاهده پلیس به صورت پیاده از محل متورای شده که پس از دقایقی تعقیب و گریز و ایجاد طرح مهار هر دو سارق زمین گیر و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از بازرسی‌های اولیه مأموران تعداد ۲۴ عدد سوئیچ خودرو، ۸ کلید و ابزار آلات مخصوص سرقت خودرو از سارقان کشف شد و با استعلام به دست آمده، مأموران متوجه شدند هر ۲ متهم سوابق متعدد کیفری داشته، که هر ۲ سارق به همراه پرونده تشکیل شده و البته شناسایی شکات و کشف جرایم احتمالی دیگر به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیر مجهز کرده و از قرار دادن اشیا قیمتی و مدارک داخل خودرو خودداری کنند.