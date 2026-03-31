کشف ۱۶ دستگاه خودرو سرقتی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی اظهار کرد: ۱۶ دستگاه خودرو سرقتی توسط عوامل گشت ویژه پلیس آگاهی مشهد کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: از آغاز جنگ آمریکایی- صهیونی علیه ایران و با هدف تامین امنیت مردم و مقابله با سرقت، ضمن افزایش تیم‌های گشت ویژه پلیس آگاهی مشهد، مرحله دیگری از طرح ضربتی مقابله با سرقت وسایل نقلیه به اجرا گذاشته شد و ماموران گشت ویژه پلیس آگاهی در مدت دو هفته گذشته توانستند ۱۶ دستگاه خودرو سرقتی را در خیابان‌ها و معابر کلانشهر مشهد کشف کنند.

وی گفت: همزمان با کشف این اموال، ۳ متهم به سرقت نیز دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

مرادی افزود: اموال مکشوفه به پارکینگ منتقل شده و با هماهنگی مراجع قضایی، تحقیقات پلیس آگاهی برای شناسایی مالباختگان و تحویل اموال سرقتی ادامه دارد.