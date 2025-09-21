به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی نقش و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ارتقا صلح، با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم نهاد با حضور عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، حمید افشار عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه جامع انقلاب اسلامین، نیلوفر مقدمی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا محورهای سخنرانی دکتر افشار برگزار شد.

محورهای این نشست ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ و تثبیت صلح منطقه‌ای و جهانی با نگاهی بر جنگ ۱۲ روزه، نقش حقوق بین الملل بشردوستانه در تأمین صلح و امنیت برای منطقه غرب آسیا و ملت ایران بود.

