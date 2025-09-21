  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای ارتقای صلح

ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای ارتقای صلح

نشست تخصصی نقش و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ارتقا صلح، با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم نهاد در موزه صلح تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی نقش و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ارتقا صلح، با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم نهاد با حضور عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، حمید افشار عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه جامع انقلاب اسلامین، نیلوفر مقدمی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا محورهای سخنرانی دکتر افشار برگزار شد.

محورهای این نشست ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ و تثبیت صلح منطقه‌ای و جهانی با نگاهی بر جنگ ۱۲ روزه، نقش حقوق بین الملل بشردوستانه در تأمین صلح و امنیت برای منطقه غرب آسیا و ملت ایران بود.

خبر در حال تکمیل است.

کد خبر 6596322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها