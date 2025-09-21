بهروز صادق مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پایش و گزینش مربیان این مراکز از سال آینده خبر داد و اظهار کرد: همه وسایل بازی پیشدبستانیها باید گواهینامه ایمنی داشته باشند و شهریهها با تأیید کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود.
مدیر اداره تعلیم و تربیت خراسان رضوی از اجرای برنامه سراسری آموزش و توانمندسازی مربیان پیشدبستانی در استان خبر داد و افزود: مربیانی که از نظر علمی، اخلاقی یا ساختاری صلاحیت نداشته باشند، از سیستم حذف خواهند شد.
وی از همکاری با اداره استاندارد برای ایمنسازی مراکز پیشدبستانی سخن گفت و افزود: وسایل بازی فاقد گواهی ایمنی باید از چرخه استفاده خارج شوند و پس از دریافت تاییدیه مجاز به استفاده خواهند بود.
صادق مقدم همچنین به شفافسازی شهریهها اشاره کرد و گفت: تجهیزات، اجارهبها و سایر مولفهها توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شده و شهریه مصوب روی پوستر درج و در معرض دید اولیا نصب میشود.
مدیر اداره تعلیم و تربیت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای اولین بار نمایشگاه کتاب و محتوای آموزشی پیشدبستانی با حضور ناشران منتخب از ۳۱ شهریور تا ۵ مهر در مشهد برگزار میشود و مؤسسان میتوانند محتوای مورد تأیید سازمان را انتخاب کنند.
